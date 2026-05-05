CLB Nam Định “lên đạn”, HLV Vũ Hồng Việt khai hỏa trước bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Trước thềm trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 với Selangor FC, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định CLB Nam Định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông cho biết toàn đội đang đạt trạng thái tinh thần thoải mái và sẵn sàng bước vào cuộc đối đầu quan trọng.

HLV Vũ Hồng Việt trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026. (Ảnh: CLB Nam Định)

Nhà cầm quân này cũng bày tỏ sự hài lòng khi trở lại dẫn dắt đội bóng và nhanh chóng ổn định phòng thay đồ. Theo HLV Vũ Hồng Việt, việc lấy lại sự tự tin cho các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu sau giai đoạn có phần chững lại.

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao Selangor khi sở hữu nhiều cá nhân nổi bật trên hàng công. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nam Định đã nghiên cứu kỹ đối thủ và có phương án đối phó phù hợp.

“Triết lý bóng đá của tôi là tấn công. Do đó tôi sẽ không ngần ngại thực hiện điều đó trong trận đấu ngày mai. Cả 2 đội sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt", HLV Vũ Hồng Việt tuyên bố đanh thép.

Trong khi đó, trung vệ Lucas thể hiện quyết tâm giành kết quả có lợi ngay ở lượt đi. Lucas Alves cho rằng toàn đội cần tận dụng cơ hội để tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà cho trận lượt về.

Lucas cũng nhấn mạnh sự tin tưởng tuyệt đối vào chiến thuật của ban huấn luyện. Các cầu thủ Nam Định được yêu cầu tuân thủ đấu pháp và thi đấu với 100% khả năng.

Trận bán kết lượt đi giữa Selangor FC vs Nam Định sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 6/5 (giờ Việt Nam) trên sân MBPJ tại Kuala Lumpur, Malaysia.

