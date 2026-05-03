Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á: Thử thách cho CLB Nam Định

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 lượt đi, CLB Nam Định sẽ có chuyến làm khách được dự báo tương đối khó khăn đến sân của Selangor (Malaysia). Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/5 trên sân MPBJ ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Trước màn so tài này, hai đội đều đã có những kết quả khả quan ở giải quốc nội. Trong khi Nam Định đánh bại CLB CA TP.HCM bằng đội hình phụ với tỷ số 2-0 thì Selangor cũng thắng Penang 4-0 tại giải VĐQG Malaysia. CLB Nam Định cũng đã sớm di chuyển sang Malaysia ngày hôm nay (4/5) để chuẩn bị cho trận đấu này.

Cuộc so tài sắp tới được dự báo không đơn giản với Nam Định khi sân nhà luôn là điểm tựa lớn với Selangor. Chỉ riêng tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, đội bóng Malaysia chưa thua trên sân nhà, trong đó có chiến thắng 2-0 trước CLB CAHN ở vòng bảng.

Trong khi đó, trận bán kết còn lại ở Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026 sẽ là màn so tài giữa hai đội bóng "nhà giàu" Buriram United và Johor Darul Ta'zim. Trận lượt đi diễn ra lúc 19h ngày 6/5 trên sân Sultan Ibrahim ở Johor (Malaysia).