中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả V-League hôm nay 1/5: Nam Định thắng dễ CLB CA TP.HCM

Thứ Sáu, 19:53, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 1/5: Nam Định thắng dễ CLB CA TP.HCM 2-0 trong ngày Xuân Son không ra sân thi đấu.

Kết quả V-League hôm nay 1/5: Nam Định thắng dễ CLB CA TP.HCM 2-0 trong ngày Xuân Son không ra sân thi đấu. 

Ở vòng 21 V-League, Nam Định gặp CLB CA TP.HCM trên sân nhà. Trong bối cảnh trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á đến rất gần, đội chủ nhà đã tung ra sân đội hình dự bị. Điều đó khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt gặp đôi chút khó khăn và không thể ghi bàn trong hiệp 1. 

Sang hiệp 2, Nam Định có những pha tấn công quyết liệt hơn và bàn thắng đã đến. Phút 53, Tuấn Anh xử lý trong vòng cấm trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Brenner dứt điểm chính xác, mở điểm cho Nam Định. 

Đến phút 82, Văn Kiên tạo nên đường chuyền mở ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Văn Vĩ nhanh chân dứt điểm tung lưới CLB CA TP.HCM, nâng tỷ số lên 2-0. 

Thắng lợi này giúp Nam Định tạm vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. 

09:40

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Nam Định vs CLB CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025/2026. 

09:41
09:41
09:43
10:01

Sau trận hòa trước CLB TP.HCM ở vòng 20, Nam Định đã chính thức trở thành cựu vương của V-League. Đội bóng thành Nam không thể bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã giành được 2 mùa liên tiếp trước đó. Dù vậy, đây là kết quả được dự báo từ trước khi Nam Định đã có một mùa giải gây thất vọng. Những biến động liên tiếp trên băng ghế chỉ đạo đã khiến Nam Định không còn duy trì được sức mạnh vốn có. 

Ảnh: VPF. 

Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt cũng chỉ giúp Nam Định cải thiện được vị trí lên nhóm giữa BXH. Lúc này, với 28 điểm, đội bóng thành Nam tạm xếp thứ 7, kém đội đầu bảng CLB CAHN đến 23 điểm. Không chỉ hết cơ hội vô địch, Nam Định cũng khó lòng chen chân vào Top 3 khi kém vị trí của Ninh Bình đến 9 điểm. 

Trong 6 vòng đấu còn lại, mục tiêu thiết thực nhất của Nam Định có lẽ là thắng càng nhiều càng tốt, tích lũy điểm số để kết thúc mùa giải với thứ hạng tốt nhất có thể. Nam Định vẫn còn 2 mục tiêu để phấn đấu là Cúp QG và Cúp C1 Đông Nam Á - nơi mà họ đã tiến tới vòng bán kết. Vì thế, có thể đội chủ sân Thiên Trường xao nhãng trong một số trận đấu là điều có thể hình dung. 

Ở vòng 21, Nam Định sẽ tiếp đón CLB CA TP.HCM trên sân nhà. Đối thủ của Nam Định vừa có được chiến thắng rất quan trọng trước Hà Tĩnh ở vòng 20. 3 điểm trên sân Hà Tĩnh giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức giải tỏa rất nhiều sức ép. 

Mục tiêu thiết thực nhất của CLB CA TP.HCM là tập trung chơi tốt 6 trận còn lại, cố gắng duy trì vị trí trong Top 5 cũng đã là thành công.

17:00
Ảnh: CLB Nam Định. 
17:01
Ảnh: CLB CA TP.HCM. 
17:02
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
18:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! CLB CA TP.HCM giao bóng trước. 

18:05

5' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ tương đối chậm. Đôi bên cũng không còn nhiều mục tiêu ở V-League năm nay. 

18:09

9' Văn Kiên (Nam Định) thoát xuống đối mặt với thủ môn Lê Giang và tung ra cú dứt điểm. Dù vậy, trọng tài xác định cầu thủ của đội chủ nhà đã việt vị. 

18:18

17' Hàng tấn công với hai cầu thủ Utzig và Williams của CLB CA TP.HCM đang hoạt động rất tích cực khiến hàng thủ toàn nội binh của Nam Định phải hoạt động tương đối vất vả. 

18:19

18' CLB CA TP.HCM phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Quốc Cường chấn thương lưng, không thể tiếp tục thi đấu. Đức Phú là cầu thủ được tung vào sân. 

18:20
18:26

26' Brenner thoát xuống, loại bỏ hàng thủ CLB CA TP.HCM và cả thủ môn Lê Giang. Cầu thủ người Brazil nỗ lực căng ngang vào trong cho Akolo nhưng Hoàng Phúc (CLB CA TP.HCM) đã kịp can thiệp giải nguy cho đội khách. 

18:29

28' Các cầu thủ Nam Định có tình huống tấn công nhanh, Brenner thoát xuống rồi dứt điểm. Bóng bật ra và cầu thủ này căng ngang để A Mít sút tung lưới đội khách. Tuy nhiên, trọng tài xác định Brenner đã việt vị khi thoát xuống nhận bóng từ Giáp Tuấn Dương. 

18:38

36' Nam Định đang chơi tấn công áp đảo nhưng chưa thể tìm được bàn mở tỷ số. Hàng thủ CLB CA TP.HCM liên tục bẫy việt vị và nhiều lần thành công. 

18:38
18:45

44' Lee Williams có pha vào bóng bằng gầm giầy rất nguy hiểm với Văn Thành (Nam Định) và phải nhận thẻ vàng.

18:46

Hiệp 1 có ít nhất 3 phút bù giờ !!!! Văn Thành chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Ti Phông. 

18:48

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

18:49
19:04

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

19:05

46' Ngay đầu hiệp 2, CLB CA TP.HCM đã có sự thay đổi người khi Tiến Linh vào thay Đinh Thanh Bình. 

19:13

53' VÀO OOO!!!! Tuấn Anh xử lý trong vòng cấm trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Brenner dứt điểm chính xác, mở điểm cho Nam Định. 

19:14
Brenner ghi bàn mở tỷ số cho Nam Định. 
19:15

56' Nam Định có những sự thay đổi người khi Văn Vũ và Văn Vĩ được tung vào sân. 

19:22

63' Sau bàn thắng, Nam Định đang chơi rất hưng phấn. Đội chủ nhà tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng. 

19:26

67' Tô Văn Vũ có pha xử lý ở bên góc phải trước khi căng ngang vào trong nhưng tiền đạo của đội chủ nhà đã không thể đón được trái bóng. 

19:27
19:33

73' Các cầu thủ Nam Định phối hợp tốt ở trung lộ khiến hàng thủ CLB CA TP.HCM rối loạn. Dù vậy ở khoảnh khắc quyết định, hậu vệ Gia Bảo của đội khách đã kịp thời can thiệp. 

19:38

79' CLB CA TP.HCM có pha phản công, Lee Williams có bóng bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang vào trong nhưng Tiến Linh đã không thể ập vào dứt điểm. 

19:42

82' VÀO OOO!!! Văn Kiên tạo nên đường chuyền mở ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Văn Vĩ nhanh chân dứt điểm tung lưới CLB CA TP.HCM, nâng tỷ số lên 2-0. 

19:42
19:49

Hiệp 2 có ít nhất 3 phút bù giờ !!!!

19:52

Hết giờ !!! Nam Định thắng CLB CA TP.HCM 2-0. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: Nam Định
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 30-4: Xác định thời điểm chốt “số phận” của SLNA ở V-League 2026/2027
Trọng tài Hàn Quốc bắt chính trong trận cầu tâm điểm vòng 21 V-League
11 cầu thủ bị treo giò ở vòng 21 V-League 2025/2026
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế