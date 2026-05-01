Kết quả V-League hôm nay 1/5: Nam Định thắng dễ CLB CA TP.HCM
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 1/5: Nam Định thắng dễ CLB CA TP.HCM 2-0 trong ngày Xuân Son không ra sân thi đấu.
Ở vòng 21 V-League, Nam Định gặp CLB CA TP.HCM trên sân nhà. Trong bối cảnh trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á đến rất gần, đội chủ nhà đã tung ra sân đội hình dự bị. Điều đó khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt gặp đôi chút khó khăn và không thể ghi bàn trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, Nam Định có những pha tấn công quyết liệt hơn và bàn thắng đã đến. Phút 53, Tuấn Anh xử lý trong vòng cấm trước khi tung ra đường chuyền thuận lợi để Brenner dứt điểm chính xác, mở điểm cho Nam Định.
Đến phút 82, Văn Kiên tạo nên đường chuyền mở ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Văn Vĩ nhanh chân dứt điểm tung lưới CLB CA TP.HCM, nâng tỷ số lên 2-0.
Thắng lợi này giúp Nam Định tạm vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.