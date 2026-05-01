Kết quả V-League hôm nay 1/5: Nam Định thắng dễ CLB CA TP.HCM

Sau trận hòa trước CLB TP.HCM ở vòng 20, Nam Định đã chính thức trở thành cựu vương của V-League. Đội bóng thành Nam không thể bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã giành được 2 mùa liên tiếp trước đó. Dù vậy, đây là kết quả được dự báo từ trước khi Nam Định đã có một mùa giải gây thất vọng. Những biến động liên tiếp trên băng ghế chỉ đạo đã khiến Nam Định không còn duy trì được sức mạnh vốn có.

Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt cũng chỉ giúp Nam Định cải thiện được vị trí lên nhóm giữa BXH. Lúc này, với 28 điểm, đội bóng thành Nam tạm xếp thứ 7, kém đội đầu bảng CLB CAHN đến 23 điểm. Không chỉ hết cơ hội vô địch, Nam Định cũng khó lòng chen chân vào Top 3 khi kém vị trí của Ninh Bình đến 9 điểm.

Trong 6 vòng đấu còn lại, mục tiêu thiết thực nhất của Nam Định có lẽ là thắng càng nhiều càng tốt, tích lũy điểm số để kết thúc mùa giải với thứ hạng tốt nhất có thể. Nam Định vẫn còn 2 mục tiêu để phấn đấu là Cúp QG và Cúp C1 Đông Nam Á - nơi mà họ đã tiến tới vòng bán kết. Vì thế, có thể đội chủ sân Thiên Trường xao nhãng trong một số trận đấu là điều có thể hình dung.

Ở vòng 21, Nam Định sẽ tiếp đón CLB CA TP.HCM trên sân nhà. Đối thủ của Nam Định vừa có được chiến thắng rất quan trọng trước Hà Tĩnh ở vòng 20. 3 điểm trên sân Hà Tĩnh giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức giải tỏa rất nhiều sức ép.

Mục tiêu thiết thực nhất của CLB CA TP.HCM là tập trung chơi tốt 6 trận còn lại, cố gắng duy trì vị trí trong Top 5 cũng đã là thành công.