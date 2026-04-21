CLB Thanh Hóa phải nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025/2026

Thứ Ba, 11:00, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù đối mặt nhiều khó khăn về lực lượng, CLB Thanh Hóa vẫn phải giữ quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025/2026.

Khó khăn bủa vây CLB Thanh Hóa

Khủng hoảng tài chính buộc CLB Thanh Hóa chia tay hàng loạt trụ cột ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/2026. Đồng thời, án cấm chuyển nhượng từ FIFA khiến đội bóng không thể bổ sung lực lượng đúng thời điểm.

Trong giai đoạn bị cấm chuyển nhượng, HLV Mai Xuân Hợp chỉ duy trì đội hình vỏn vẹn 15–16 cầu thủ. Chấn thương lan rộng khiến ban huấn luyện phải sử dụng những phương án tình thế, thậm chí đẩy thủ môn lên chơi ở vị trí tiền đạo. Hệ quả, thành tích của đội bóng sa sút rõ rệt.

Rimario rời đi trong giai đoạn Thanh Hóa gặp khó khăn (Ảnh: VPF).

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hỗ trợ tháo gỡ án phạt từ FIFA, Thanh Hóa kịp thời bổ sung nhân sự. Tuy nhiên, biến động tiếp tục xảy ra khi tiền đạo chủ lực Rimario chia tay đội bóng trước vòng 19 do không đạt được thỏa thuận với ban lãnh đạo.

Khi thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa, Thanh Hóa không còn cơ hội tăng cường lực lượng. Sự ra đi của Rimario đặt HLV Mai Xuân Hợp trước bài toán khó trong việc tìm phương án thay thế trên hàng công.

Ở vòng 19, dù được chơi trên sân nhà, thi đấu hơn người từ phút 31 và có bàn dẫn trước, Thanh Hóa vẫn để SLNA cầm hòa 1-1. Kết quả này khiến đội bóng tiếp tục chịu áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng.

Thanh Hóa phải nắm quyền tự quyết ở cuộc chiến trụ hạng

Sau 19 vòng đấu, Thanh Hóa đứng thứ 12 với 17 điểm, hơn Đà Nẵng 4 điểm và PVF CAND 5 điểm. V-League 2025/2026 vẫn còn 7 vòng đấu nữa mới hạ màn nên thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn chưa thể yên tâm trong cuộc chiến trụ hạng. Thậm chí, nhiều cổ động viên đang bi quan về khả năng trụ hạng của đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh nhân sự thiếu hụt.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 19.

Tuy nhiên, lịch thi đấu lại đang ủng hộ Thanh Hóa và quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. Trong 7 vòng đấu còn lại, Thanh Hóa sẽ gặp các đối thủ gồm PVF CAND, CLB TP.HCM, Hà Nội FC, CAHN, HAGL, Ninh Bình và Đà Nẵng.

Trong số này, có 4 đội bóng đang đua trụ hạng cùng với Thanh Hóa là PVF CAND, CLB TP.HCM, HAGL và Đà Nẵng. Do đó, nếu như thầy trò HLV Mai Xuân Hợp giành chiến thắng trước các đối thủ này, họ sẽ tự quyết định được số phận của mình ở cuộc chiến trụ hạng.

Trong giai đoạn nước rút đầy căng thẳng của V-League 2025/2026, Thanh Hóa phải tự lực cánh sinh. Nếu như họ không thể giành kết quả thuận lợi ở những trận cầu 6 điểm, đội bóng này chỉ có thể tự trách mình.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Trí Minh/VOV.VN
Tiền đạo Rimario Gordon bất ngờ chia tay CLB Thanh Hóa

Tin bóng đá 2-4: CLB Thanh Hóa lại vướng án phạt trước vòng 17 V-League 2025/2026

CLB Thanh Hóa chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng

