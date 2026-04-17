Tiền đạo Rimario Gordon bất ngờ chia tay CLB Thanh Hóa

Thứ Sáu, 15:13, 17/04/2026
VOV.VN - Tiền đạo Rimario Gordon bất ngờ chia tay CLB Thanh Hóa ngay trước trận gặp SLNA tại vòng 19 V-League 2025/2026.

Chiều 17/4, tiền đạo Rimario Gordon gây chú ý khi đăng tải thông điệp ẩn ý trên trang cá nhân kèm theo hình ảnh sân vận động Thanh Hóa: “Cảm ơn người hâm mộ Thanh Hóa. Thật không may, một chương đã khép lại. Chúc đội bóng những điều tích cực trong hành trình phía trước”.

Phóng viên VOV đã liên hệ với HLV Mai Xuân Hợp và được xác nhận thông tin tiền đạo Rimario Gordon chia tay đội bóng. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do chân sút người Jamaica không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo đội bóng.

tien dao rimario gordon bat ngo chia tay clb thanh hoa hinh anh 1
Chia sẻ trên trang cá nhân của Rimario. (Ảnh: Chụp màn hình)
tien dao rimario gordon bat ngo chia tay clb thanh hoa hinh anh 2
Rimario trong trận Thanh Hóa thua Thể Công Viettel 0-1 tại vòng 18 V-League 2025/2026. (Ảnh: Duy Đức)

Rimario Gordon là ngoại binh đã nhiều năm chinh chiến tại V-League, từng khoác áo HAGL, Bình Dương, Hà Nội FC, Bình Định, Hải Phòng. Chân sút này từng đầu quân cho Thanh Hóa ở giai đoạn 2018 – 2019 sau đó đôi bên tái hợp từ năm 2023 tới nay.

Tiền đạo người Jamaica từng cùng Thanh Hóa giành Cúp Quốc gia 2023/2024 và Siêu Cúp Quốc gia 2023. Ở mùa giải này, Rimario Gordon đang là chân sút số 1 của Thanh Hóa với 4 pha lập công tại V-League 2025/2026.

Bên cạnh Rimario Gordon, những ngoại binh khác trong danh sách đăng ký thi đấu của Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại đều là các tiền vệ gồm Damoth ThongKhamsavath, Matias Moldskred, Abdurakhmanov và Amar Catic.

Thanh Hóa hiện đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League với 16 điểm, hơn 3 điểm so với PVF – CAND ở vị trí áp chót và hơn 4 điểm so với đội cuối bảng Đà Nẵng. Tại vòng 19 V-League, Thanh Hóa sẽ tiếp đón SLNA vào lúc 18h00 ngày 18/4.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
Tag: Rimario Gordon Thanh Hóa V-League
Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM với tỷ số 4-2 ở trận mở màn vòng 19.

HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - HLV Hoàng Văn Phúc chính thức ký hợp đồng với VFF và sẽ dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 đến hết SEA Games 34.

Góc khuất hào quang: Trần Thị Duyên và phép màu mang tên "thần y" Choi

VOV.VN - Trần Thị Duyên từng dính chấn thương rất nặng và suýt phải giải nghệ, nhưng "hoa khôi" của ĐT nữ Việt Nam nhờ sự hỗ trợ của "thần y" Choi, người từng làm việc cùng HLV Park Hang Seo giúp đỡ nên đã sớm trở lại sân cỏ và thi đấu ấn tượng.

