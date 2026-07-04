Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4-7: Messi giúp Argentina "giải mã" Cape Verde
Thứ Bảy, 07:51, 04/07/2026
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4-7: Messi giúp Argentina "giải mã" hiện tượng Cape Verde sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân vận động Miami ở Florida, Mỹ.
07:46
120'+4: HẾT GIỜ !!! Argentina và Cape Verde đã cùng nhau tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính, đặc biệt là trong hiệp phụ.
Sau khi hòa nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức, Argentina và Cape Verde tiếp tục rượt đuổi tỉ số trong hiệp phụ và chiến thắng chung cuộc thuộc về Messi và các đồng đội.
Thắng lợi này giúp Argentina ghi tên mình vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Cape Verde đã chính thức khép lại câu chuyện cổ tích ở World Cup 2026.
07:40
119': VIỆT VỊ RỒI !!! Livramento băng xuống thoải mái đệm bóng chân phải cận thành nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Argentina. Tuy nhiên, tiền đạo của Cape Verde cũng đã rơi vào thế việt vị.
07:38
07:37
116': Nguy hiểm !!! Sidny Cabral thực hiện pha sút phạt trực tiếp găm bóng vào góc cao khung thành Argentina nhưng thủ môn Martinez đã bay người đấm bóng cứu thua.
07:32
111': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Messi treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina để Romero bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Vozinha bên phía Cape Verde, nâng tỷ số lên 3-2 !!!
07:27
106': Hiệp phụ thứ hai bắt đầu !!!
07:23
07:21
105'+2: Cơ hội !!! Messi tung ra cú dứt điểm đầy uy lực nhưng thủ môn Vozinha tiếp tục cứu thua xuất thần cho Cape Verde.
07:18
103': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Sidny Cabral đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Cape Verde trước khi xâm nhập trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân phải đầy kĩ thuật đưa bóng tạo nên một đường cong hoàn mỹ, găm thẳng vào góc xa và cao khung thành Argentina, quân bình tỷ số 2-2 !!!
07:15
07:14
98': Cơ hội !!! Alvarez đập nhả một chạm ăn ý cùng Messi trước khi bắt volley chân phải đầy uy lực nhưng hậu vệ Cape Verde đã lăn xả lấy thân mình chắn bóng trước khung thành thủ môn Vozinha.
07:08
93': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Lisandro Martínez lên tham gia tấn công trong tình huống đội nhà được hưởng phạt góc và thoải mái khống chế bóng trước khi dứt điểm chân trái đầy uy lực tung nóc lưới thủ môn Vozinha, nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina trước Cape Verde !!!
07:05
07:04
91': Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu !!!
07:00
90'+8: HẾT GIỜ !!! Argentina và Cape Verde hòa nhau 1-1 sau hai hiệp thi đấu chính thức và sẽ phải phân định thắng, thua ở hiệp phụ.
06:57
06:56
90'+5: TIẾP TỤC CỨU THUA !!! Messi thực hiện pha sút phạt hàng rào đưa bóng chạm chân một hậu vệ Cape Verde đổi hướng nhưng thủ môn Vozinha vẫn kịp phản xạ dùng thân mình che bóng cứu thua cho đội nhà.
06:53
90'+2: Sút xa !!! Paredes tung ra cú dứt điểm chân phải đầy quyết đoán ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Vozinha đã ôm gọn bóng sau hai nhịp khống chế, cứu thua cho Cape Verde.
06:48
06:46
86': Thay người !!! Argentina có sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ khi Medina bị căng cơ phải rời sân nhường chỗ cho Tagliafico.
06:43
81': Nguy hiểm !!! Bóng được căng ngang từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Argentina vào vòng cấm cho Alvarez dứt điểm cận thành nhưng Pico Lopes bên phía Cape Verde đã lăn xả phá bóng cứu thua trước khi tiền đạo đối phương kịp chạm bóng.
06:40
06:39
78': Không được !!! Kevin Pina tung ra cú sút chân phải đầy quyết đoán từ chấm đá phạt trực tiếp ở cự ly hơn 35m nhưng bóng không hướng vào khung thành thủ môn Martinez bên phía Argentina.
06:34
73': CỨU THUA XUẤT THẦN !!! Messi thực hiện nhanh pha sút phạt hàng rào ngay trước mép vòng cấm đầy tinh quái, đưa bóng lượn một vòng cung hiểm hóc vào góc xa nhưng thủ môn Vozinha, dù bị bất ngờ vì đang mải chỉnh hàng rào nhưng vẫn kịp bay người hết cỡ, đấm bóng cứu thua cho Cape Verde.
06:26
06:24
63': Đối mặt !!! Messi thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Vozinha bên phía Cape Verde trong thế đối mặt.
06:21
59': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Ryan Mendes chuyền bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Cape Verde cho Deroy Duarte khống chế bóng gọn gàng trước khi xoay người dứt điểm chân phải tung lưới thủ môn Martínez bên phía Argentina, quân bình tỷ số 1-1 !!!
06:15
53': Dứt điểm tuyến hai !!! Deroy Duarte xâm nhập trung lộ và tung ra cú sút chân trái đầy uy lực khiến thủ môn Emiliano Martínez mất hai nhịp khống chế để ôm gọn bóng, cứu thua cho Argentina.
06:10
06:10
49': Sút xa !!! Jovane Cabral tung ra cú sút chân phải đầy uy lực trước vòng cấm nhưng bóng chạm chân hậu vệ Argentina đi hết đường biên ngang.
06:06
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
05:52
05:50
45'+4: Hết hiệp một !!! Argentina tạm dẫn trước Cape Verde với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động Miami nhờ pha lập công duy nhất của Messi ở phút 29. Đây là bàn thắng thứ 7 của Messi tại VCK World Cup 2026 và là pha lập công thứ 20 của M10 tại các kì World Cup.
05:46
45': Cứu thua !!! Pha đập nhả trung lộ ăn ý của các cầu thủ Argentina tạo điều kiện cho Enzo Fernández thoải mái tung ra cú sút chân phải ngay sát mép vòng cấm, bóng đi căng và đập đất khiến thủ môn Vozinha phải đấm bóng cứu thua cho Cape Verde.
05:36
05:33
33': Xử lí quá khó hiểu !!! Sidny Cabral đột phá từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Cape Verde vào trung lộ nhưng thay vì chuyền, số 13 lại tung ra pha xử lí nửa chuyền nửa sút, đưa bóng đi hết đường biên ngang trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội.
05:29
29': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Lisandro Martinez phất bóng từ vòng tròn giữa sân để Messi xâm nhập vòng cấm, hạ gục thủ môn Vozinha trong thế đối mặt với cú dứt điểm chân trái tung nóc lưới Cape Verde, mở tỷ số cho Argentina !!!
05:20
05:19
18': Sút phạt !!! Messi tung ra cú sút chân trái điệu nghệ từ chấm đá phạt trực tiếp cách khung thành Cape Verde khoảng 25m nhưng bóng đi quá nhẹ và nằm gọn trong tay thủ môn Vozinha.
05:15
15': Không vào !!! Argentina đan lát phối hợp nhỏ ăn ý bên phần sân đối phương trước khi chuyền bóng cho Messi đi bóng qua 2 hậu vệ Cape Verde và dứt điểm chân trái găm bóng chìm vào góc xa nhưng chệch cột dọc khung thành thủ môn Vozinha.
05:08
05:03
3': Nguy hiểm !!! Rodrigo De Paul chuyền ngang bên phần sân nhà và để cầu thủ Cape Verde cắt bóng và thoát xuống nhưng rất may cho Argentina là thủ môn Martínez đã kịp dâng cao cắt bóng.
05:00
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Argentina ra sân trong trang phục áo trắng xanh - quần trắng, trong khi các cầu thủ Cape Verde mặc áo xanh - quần xanh và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
Cape Verde: Vozinha, Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira, Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes, Nuno da Costa.
04:09
04:08
13:47
13:47
13:44
Nếu phải chọn ra cặp đấu chênh lệch nhất vòng 32 đội World Cup 2026, đó chắc chắn là màn so tài giữa Argentina và Cape Verde. Một bên là nhà ĐKVĐ, ứng viên số một cho ngôi vị quán quân, đội bóng sở hữu Lionel Messi đang đạt phong độ chưa từng có. Bên kia là tân binh lần đầu dự World Cup, quốc gia nhỏ nhất lịch sử góp mặt ở vòng 32 đội. Đó chẳng khác nào cuộc đối đầu giữa tí hon David và gã khổng lồ Goliath.
Argentina bước vào trận đấu với sự tự tin cực lớn. Thầy trò Lionel Scaloni không chỉ hướng đến tấm vé vào vòng 16 đội mà còn nuôi tham vọng trở thành đội tuyển đầu tiên sau Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Niềm tin ấy càng được củng cố khi Messi đang trải qua giải đấu bùng nổ nhất sự nghiệp. Siêu sao 39 tuổi đã ghi 6 bàn, dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng, đồng thời nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 19 và ghi bàn trong 7 trận liên tiếp - những cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Điểm mạnh lớn nhất của Argentina vẫn là sự cân bằng. Họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như những năm trước. Rodrigo De Paul kiểm soát tuyến giữa, Thiago Almada mang đến sự đột biến, còn hệ thống chiến thuật của Scaloni vận hành ngày càng nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, Argentina đôi khi vẫn để lộ khoảng trống sau khi dâng cao và không phải lúc nào cũng áp đặt được nhịp độ trước những đối thủ phòng ngự số đông.
Trong khi đó, Cape Verde đã vượt xa mọi kỳ vọng. Hòa Tây Ban Nha, ngược dòng cầm chân Uruguay rồi giành vé đi tiếp ngay lần đầu dự World Cup cho thấy đại diện châu Phi không chỉ dựa vào may mắn. Họ sở hữu hàng thủ kỷ luật, tinh thần chiến đấu đáng nể. Dẫu vậy, hạn chế về chiều sâu đội hình và chất lượng cá nhân khiến Cape Verde thường gặp khó khi phải cầm bóng hoặc tạo sức ép liên tục.
Đây nhiều khả năng sẽ là thế trận một chiều, với Argentina là kiểm soát bóng còn Cape Verde không gì khác ngoài việc kiên nhẫn phòng ngự - phản công. Khoảng cách về đẳng cấp là rất lớn, nhưng chính sự lì lợm và tâm lý không còn gì để mất có thể giúp ‘Những chú cá mập xanh” có thể khiến Alcebileste có thể phải toát mồ hôi.
Song, có lẽ câu chuyện cổ tích của Cape Verde đến lúc phải khép lại trước một Argentina quá khác biệt của huyền thoại Messi, đó cũng là niềm tự hào của đại diện châu Phi này.
HLV Lionel Scaloni đưa đội tuyển Argentina cán đích vòng bảng J với thành tích toàn thắng 3 trận, lần lượt đánh bại Algeria, Áo và Jordan. Ở trận đấu gần nhất, Giovani Lo Celso mở tỷ số bằng pha đá phạt đẳng cấp, trước khi Lautaro Martínez nhân đôi cách biệt từ chấm 11m.
Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, Lionel Messi vẫn kịp ghi bàn thắng thứ 6 tại giải, qua đó xô đổ kỷ lục của Miroslav Klose và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở 7 trận đấu liên tiếp tại đấu trường này.
Chuỗi phong độ của Messi thực sự đáng nể khi anh đóng góp 11 bàn thắng trong 7 trận gần nhất, riêng ở vòng knock-out World Cup, ngôi sao người Argentina tham gia trực tiếp vào 9 bàn thắng chỉ sau 5 trận (5 bàn, 4 kiến tạo).
Argentina cũng trở thành nhà đương kim vô địch thứ ba của thế kỷ 21 vượt qua vòng bảng, nối gót Brazil 2006 và chính đội tuyển Pháp năm 2022 - đối thủ họ từng đánh bại trên chấm luân lưu.
Trong khi đó, Cape Verde tạo nên lịch sử khi trở thành đại diện châu Phi duy nhất và là tân binh duy nhất trong 4 đội lần đầu dự giải vượt qua vòng bảng năm nay. Đội bóng này ghi dấu ấn đặc biệt khi giành vé đi tiếp chỉ nhờ 3 trận hòa, lần lượt cầm chân Tây Ban Nha và Saudi Arabia với tỷ số 0-0, xen giữa trận hòa kịch tính 2-2 trước Uruguay.
Thủ môn kỳ cựu Vozinha chính là người hùng thầm lặng phía sau thành tích ấn tượng này. Việc giữ sạch lưới trước hai đối thủ mạnh giúp anh gia nhập nhóm thủ môn ngoài 40 tuổi hiếm hoi từng làm được điều tương tự tại World Cup, sánh ngang những huyền thoại như Peter Shilton hay Dino Zoff.
Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển này gặp nhau trên đấu trường World Cup. Argentina đang nắm giữ chuỗi thành tích bất bại trước các đối thủ châu Phi nhưng lối chơi phòng ngự kiên cường của Cape Verde có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ - kịch bản từng xảy ra ở hơn một nửa số trận knock-out gần đây của thầy trò Scaloni.
Với sự dàn đội hình chất lượng hơn và sở hữu siêu sao Messi trong đội hình, nếu Argentina chơi đúng sức, nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể giãi mã Cape Verde để ghi tên mình vào vòng 16 đội.