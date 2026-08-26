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Mưa lớn không hạ nhiệt “chảo lửa” bóng đá giữa trung tâm TP.HCM

Thứ Tư, 19:11, 26/08/2026
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VOV.VN - Trước giờ diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, không khí bóng đá đã nóng lên tại TP.HCM. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người hâm mộ bắt đầu tập trung, hướng về sân Mỹ Đình với niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch

Đội mưa chờ tiếng còi khai cuộc

Trận đấu chưa bắt đầu nhưng không khí bóng đá đã sục sôi giữa trung tâm TP.HCM. Từ chiều tối, người hâm mộ liên tục đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

 

Thời tiết bất ngờ chuyển xấu, mưa lớn trút xuống khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, cơn mưa không ngăn được bước chân của người hâm mộ. Dưới những chiếc áo mưa, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo đấu đội tuyển Việt Nam vẫn nổi bật. Tiếng kèn, tiếng hô “Việt Nam chiến thắng” liên tục vang lên.

Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ. Các nhóm bạn trẻ có mặt từ sớm để chọn vị trí thuận lợi trước màn hình lớn. Những cổ động viên lớn tuổi cũng đội mưa đến phố đi bộ, cùng chờ đợi trận đấu cuối cùng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam. Càng gần giờ bóng lăn, dòng người càng đông. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đang dần trở thành một khán đài ngoài trời khổng lồ giữa lòng thành phố.

Anh Nguyễn Thành Công, ngụ phường Bình Thạnh, cho biết dù đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế hai bàn, các cầu thủ vẫn phải giữ sự tập trung cao nhất. “Điều tôi chờ đợi nhất là đội tuyển giành thêm một chiến thắng trên sân Mỹ Đình và nâng cúp trước sự chứng kiến của người hâm mộ cả nước. Việt Nam có lợi thế nhưng không được phép chủ quan”, anh Công nói.

Niềm tin từ lợi thế hai bàn

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala ở lượt đi khiến niềm tin của người hâm mộ Việt Nam càng lớn. Tuy nhiên, trước đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan, sự háo hức vẫn đi cùng cảm giác hồi hộp. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam từng trải qua hiệp một đầy sức ép. Thủ môn Lê Giang liên tiếp cứu thua trước khi những điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra bước ngoặt. Hai Long mở tỷ số ở phút 63, chỉ ít phút sau khi được tung vào sân. Năm phút sau, đội trưởng Quang Hải bắt vô-lê nâng tỷ số lên 2-0, mang về lợi thế quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về.

Dẫu vậy, cách biệt hai bàn không đồng nghĩa nhiệm vụ đã hoàn tất. Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn thắng sớm. Khả năng phòng ngự, kiểm soát thế trận và những pha chuyển trạng thái của đội tuyển Việt Nam vì thế trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận nhiều nhất. Tỷ số nào sẽ được tạo ra? Ai sẽ trở thành người hùng? Những dự đoán liên tục được đưa ra khi thời điểm khai cuộc đến gần.

   

Anh Nguyễn Văn Nam, ngụ phường Sài Gòn, dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-1. “Thái Lan chắc chắn phải tấn công nên trận đấu sẽ rất căng thẳng. Nhưng điều đó cũng tạo ra khoảng trống để Đình Bắc, Xuân Son hoặc Quang Hải tạo nên khác biệt. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch”, anh Nam chia sẻ.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công tác chuẩn bị phục vụ người dân theo dõi trận chung kết đã cơ bản hoàn tất. Năm màn hình LED cỡ lớn, mỗi màn hình cao khoảng 7m, rộng 12m, được bố trí trên đoạn từ giao lộ Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng, tạo nhiều điểm quan sát cho người hâm mộ. Hệ thống hình ảnh, âm thanh và đường truyền được kiểm tra trước giờ thi đấu. Không gian quanh các màn hình cũng được sắp xếp để đón lượng khán giả dự kiến tiếp tục tăng mạnh khi trận đấu đến gần.

Bất chấp mưa lớn, nhiều người vẫn chuẩn bị sẵn cờ, áo đấu, băng rôn và kèn cổ vũ. Các nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, đồng thanh hô vang tên đội tuyển, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước giờ khai cuộc. Phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc này không chỉ là nơi xem bóng đá mà còn trở thành điểm hẹn của người dân và du khách, nơi hàng nghìn trái tim cùng hướng về sân Mỹ Đình.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Những vị trí đẹp trước màn hình lớn đang dần được lấp đầy. Từ TP.HCM đến sân Mỹ Đình, hàng triệu người hâm mộ đang chờ tiếng còi khai cuộc. Mọi dự đoán chỉ có câu trả lời sau 90 phút. Nhưng ngay lúc này, sức nóng của cuộc đối đầu Việt Nam – Thái Lan đã hiện hữu giữa trung tâm TP.HCM. Bóng chưa lăn, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã rực đỏ trong mưa, chờ một chiến thắng, một đêm hội và khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.

CTV Giáp Công/VOV.VN
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