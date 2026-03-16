Cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh: Tottenham sẽ thoát hiểm?

Tottenham sẽ trụ hạng?

Ở vòng đấu mới nhất tại Ngoại hạng Anh, Tottenham đã khiến tất cả phải bất ngờ với lối chơi quyết liệt cùng sự quyết tâm, không buông bỏ đến những phút cuối cùng. Thành quả đã đến với đội bóng thành London khi họ có được trận hòa 1-1 trước Liverpool với bàn gỡ của Richarlison được ghi ở thời gian bù giờ.

Tottenham có trận hòa quý giá trước Liverpool. (Ảnh: Reuters).

Trận hòa này chưa đủ để Tottenham bứt xa khỏi nhóm xuống hạng nhưng đây là sự khích lệ tinh thần rất lớn với thầy trò HLV Igor Tudor trong giai đoạn vừa qua. 1 điểm trước Liverpool cũng là điểm số đầu tiên của Tottenham ở Ngoại hạng Anh năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV người Croatia. Trước đó, trong 3 trận được HLV Igor Tudor dẫn dắt, Spurs đều thua theo những kịch bản hết sức bạc nhược.

Trận hòa Liverpool cho thấy dù Tottenham đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ vẫn có những cá nhân xuất sắc, biết tỏa sáng đúng lúc. Chỉ cần có được sự quyết tâm, cùng nhau hướng về mục tiêu chung, đội bóng danh tiếng của thủ đô London hoàn toàn có cơ hội trụ hạng khi mùa giải năm nay kết thúc.

Những Vicario. Pedro Porro, Richarlison hay Kolo Muani vẫn là những gương mặt chất lượng, khoác áo những ĐTQG hàng đầu và chỉ cần họ chiến đấu hết khả năng, Tottenham vẫn được đánh giá nhỉnh hơn các đối thủ ở nhóm cuối.

Kịch bản căng thẳng phía trước

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 30, Tottenham đang có 30 điểm, tạm xếp thứ 16 với 1 điểm nhiều hơn các đội xếp sau là Nottingham Forest và West Ham. Trong bối cảnh Burnley và Wolves đã bị bỏ xa phía sau, Nottingham Forest, West Ham và phần nào đó là Leeds (32 điểm) sẽ là những đối thủ chính của Tottenham trong cuộc đua trụ hạng ở phần còn lại của mùa giải.

Trong nhóm này, Tottenham sẽ còn gặp Leeds và Nottingham Forest trong 8 trận còn lại của mùa giải. Đây sẽ là những trận đấu mang tính chất "6 điểm" mà nếu có được chiến thắng, Spurs hoàn toàn có thể nghĩ đến việc tiếp tục thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa sau.

Tottenham có nhiều nhân tố với chất lượng chuyên môn không tệ. (Ảnh: Reuters).

Phong độ tính từ đầu năm 2026 của Tottenham đúng là kém nhất Ngoại hạng Anh nhưng rõ ràng những tín hiệu tích cực từ trận hòa Liverpool sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Igor Tudor trong cuộc chiến để giành quyền ở lại với giải đấu danh giá nhất nước Anh.

Thực tế, các đội như Nottingham Forest, West Ham hay Leeds có những trận đấu ấn tượng nhưng kết quả họ thu về thời gian qua lại hầu hết chỉ là hòa. Vì thế, Tottenham hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt chỉ bằng một trận thắng trong giai đoạn 8 vòng còn lại của mùa giải. Chính HLV Tudor cũng thừa nhận điều quan trọng nhất với Tottenham lúc này là duy trì được trạng thái tâm lý và tinh thần thi đấu tốt như trận gặp Liverpool.

