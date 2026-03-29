Đại diện bóng đá Việt Nam sẵn sàng tranh vé đi World Cup

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 10h30 giờ địa phương. Hoàn tất thủ tục nhập cảnh, toàn đội lập tức di chuyển về khách sạn Jubilee Prestige Ratchadaphisek để nhận phòng, ổn định chỗ ở và bắt tay vào các hoạt động chuyên môn.

U20 nữ Việt Nam tới Bangkok, sẵn sàng bước vào VCK U20 nữ châu Á 2026.

Trước chuyến đi, ban huấn luyện đã chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự giải. Tại VCK U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh. Trận ra quân đầu tiên, đoàn quân áo đỏ sẽ chạm trán U20 nữ Trung Quốc lúc 16h00 ngày 1/4 trên sân Nonthaburi.

Giải năm nay diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1 đến 18/4/2026, quy tụ 12 đội chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau vòng bảng, 8 đội gồm 3 đội nhất, 3 đội nhì và 2 đội ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết theo thể thức loại trực tiếp. Đáng chú ý, 4 đội xuất sắc nhất sẽ đại diện châu Á dự VCK U20 nữ thế giới 2026 - tấm vé danh giá mà U20 nữ Việt Nam đang nhắm tới.

Ngay sau khi ổn định chỗ ở, các học trò của HLV Okiyama bước thẳng vào tập luyện, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm đấu trường châu lục.