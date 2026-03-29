Đại diện bóng đá Việt Nam sẵn sàng tranh vé đi World Cup

Chủ Nhật, 14:35, 29/03/2026
VOV.VN - Sáng 29/3, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục Vòng chung kết giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026.

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 10h30 giờ địa phương. Hoàn tất thủ tục nhập cảnh, toàn đội lập tức di chuyển về khách sạn Jubilee Prestige Ratchadaphisek để nhận phòng, ổn định chỗ ở và bắt tay vào các hoạt động chuyên môn.

U20 nữ Việt Nam tới Bangkok, sẵn sàng bước vào VCK U20 nữ châu Á 2026.

Trước chuyến đi, ban huấn luyện đã chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự giải. Tại VCK U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh. Trận ra quân đầu tiên, đoàn quân áo đỏ sẽ chạm trán U20 nữ Trung Quốc lúc 16h00 ngày 1/4 trên sân Nonthaburi.

Giải năm nay diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1 đến 18/4/2026, quy tụ 12 đội chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Sau vòng bảng, 8 đội gồm 3 đội nhất, 3 đội nhì và 2 đội ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết theo thể thức loại trực tiếp. Đáng chú ý, 4 đội xuất sắc nhất sẽ đại diện châu Á dự VCK U20 nữ thế giới 2026 - tấm vé danh giá mà U20 nữ Việt Nam đang nhắm tới.

Ngay sau khi ổn định chỗ ở, các học trò của HLV Okiyama bước thẳng vào tập luyện, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm đấu trường châu lục.

PV/VOV.VN
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3: U20 nữ Việt Nam bị cầm hòa tiếc nuối
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3: U20 nữ Việt Nam hòa 1-1 trong trận đấu giàu nỗ lực.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3: U20 nữ Việt Nam thắng đậm
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3 nhận được sự chú ý khi U20 nữ Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước U20 nữ Uzbekistan.

Xác định đối thủ của U20 nữ Việt Nam trên hành trình săn vé dự World Cup
VOV.VN - Xác định các đối thủ của ĐT U20 nữ Việt Nam trên hành trình săn vé dự VCK U20 World Cup nữ 2026.

