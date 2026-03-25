Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3: U20 nữ Việt Nam thắng đậm

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3 được người hâm mộ quan tâm khi U20 nữ Việt Nam có màn chạy đà tốt chuẩn bị cho VCK U20 nữ châu Á 2026. Gặp U20 nữ Uzbekistan, U20 nữ Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0.

U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng (Ảnh: VFF)

U20 nữ Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước ở phút 23. Từ tình huống pressing hiệu quả, tiền đạo Lê Trang cướp bóng ngay trước vòng cấm đối phương rồi tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu. Chỉ 10 phút sau, U20 nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt sau tình huống đối phương phạm lỗi. Từ pha phối hợp đá phạt, Lê Trang tiếp tục tỏa sáng với cú sút chân trái chuẩn xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Trước khi hiệp một khép lại, U20 nữ Việt Nam gia tăng cách biệt sau tình huống phối hợp từ quả phạt góc ở phút 44. Từ đường tạt bóng của Thùy Linh, Khánh Vy bật cao đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 3-0. Bước sang hiệp hai, U20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 60, Lê Hồng Yêu có pha chọc khe tinh tế để Lưu Hoàng Vân băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 4-0.

U20 nữ Việt Nam dự kiến còn một trận giao hữu với U20 nữ Uzbekistan vào ngày 27/3. Đến ngày 29/3, U20 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Bangkok (Thái Lan) để tham dự VCK U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U20 nữ Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt gặp U20 nữ Trung Quốc (1/4), U20 nữ Thái Lan (4/4) và U20 nữ Bangladesh (7/4).