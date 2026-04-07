Đại diện Việt Nam so tài hàng loạt đội bóng Nhật Bản trước thềm giải châu Á 2026

Theo kế hoạch, ĐT U17 nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu lần lượt gặp các đối thủ là trường THPT Fujieda Junshin (ngày 7/4), trường THPT Iwata Higashi (ngày 8/4) và Đại học Aichi Toho (ngày 11/4). Đây đều là những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt, hứa hẹn mang lại những thử thách hữu ích cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị.

Để phục vụ mục tiêu thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ cầu thủ, các trận đấu sẽ có 3 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện ĐT U17 nữ Việt Nam đánh giá các vị trí để tìm ra đội hình tốt nhất và xây dựng các phương án chiến thuật phù hợp với từng đối thủ.

U17 nữ Việt Nam đã sang Nhật Bản từ ngày 5/4 và nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt. Trước trận giao hữu đầu tiên, toàn đội đã có 2 buổi tập để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi và điều chỉnh thể trạng sau hành trình di chuyển.

Trận giao hữu đầu tiên của đội tuyển sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 7/4 theo giờ địa phương (12h00 theo giờ Việt Nam), gặp trường THPT Fujieda Junshin.