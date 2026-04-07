Đại diện Việt Nam so tài hàng loạt đội bóng Nhật Bản trước thềm giải châu Á 2026

Thứ Ba, 14:00, 07/04/2026
VOV.VN - Nằm trong chương trình tập huấn tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) nhằm chuẩn bị cho VCK U17 nữ châu Á 2026, diễn ra vào tháng 5 tại Trung Quốc, ĐT U17 nữ Việt Nam sẽ bước vào loạt trận đấu giao hữu để rà soát lực lượng và hoàn thiện chuyên môn.

Theo kế hoạch, ĐT U17 nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu lần lượt gặp các đối thủ là trường THPT Fujieda Junshin (ngày 7/4), trường THPT Iwata Higashi (ngày 8/4) và Đại học Aichi Toho (ngày 11/4). Đây đều là những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt, hứa hẹn mang lại những thử thách hữu ích cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị.

Dai dien viet nam so tai hang loat doi bong nhat ban truoc them giai chau A 2026 hinh anh 1
ĐT U17 nữ Việt Nam bước vào loạt trận giao hữu tại Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Để phục vụ mục tiêu thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ cầu thủ, các trận đấu sẽ có 3 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện ĐT U17 nữ Việt Nam đánh giá các vị trí để tìm ra đội hình tốt nhất và xây dựng các phương án chiến thuật phù hợp với từng đối thủ.

U17 nữ Việt Nam đã sang Nhật Bản từ ngày 5/4 và nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt. Trước trận giao hữu đầu tiên, toàn đội đã có 2 buổi tập để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi và điều chỉnh thể trạng sau hành trình di chuyển.

Trận giao hữu đầu tiên của đội tuyển sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 7/4 theo giờ địa phương (12h00 theo giờ Việt Nam), gặp trường THPT Fujieda Junshin.

PV/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam U17 nữ châu Á 2026
Tin liên quan

U17 nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan tại giải đấu xác định suất dự World Cup
VOV.VN - U17 nữ Việt Nam sẽ có những trận đấu đáng chờ đợi khi gặp Thái Lan và Trung Quốc để cạnh tranh tấm vé dự World Cup.

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam sẽ có những trận đấu đáng chờ đợi khi gặp Thái Lan và Trung Quốc để cạnh tranh tấm vé dự World Cup.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Timor Leste so tài ở giải Đông Nam Á 2026.

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Timor Leste so tài ở giải Đông Nam Á 2026.

BXH giải Futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất: ĐT Futsal Việt Nam đứng trên Thái Lan

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau lượt trận ra quân, ĐT Futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ hơn chủ nhà Thái Lan về chỉ số phụ.

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau lượt trận ra quân, ĐT Futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ hơn chủ nhà Thái Lan về chỉ số phụ.

