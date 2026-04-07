BXH giải Futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất: ĐT Futsal Việt Nam đứng trên Thái Lan

ĐT Futsal Việt Nam gặp ĐT Futsal Myanmar trong trận ra quân tại giải Futsal Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

ĐT Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Futsal Myanmar trong trận ra quân tại giải Futsal Đông Nam Á 2026. Kết quả này giúp ĐT Futsal Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng A khi có cùng 3 điểm nhưng hơn chủ nhà Thái Lan về hiệu số bàn thắng – bàn thua.

Ở trận đấu còn lại, tưởng chừng ĐT Futsal Thái Lan sẽ thắng đậm ĐT Timor Leste khi dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ để thủng lưới 1 bàn rồi chỉ ghi thêm 1 bàn trong hiệp 2, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1 và tạm thời đứng nhì bảng A.

Bảng xếp hạng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Futsal Thailand)

Tại bảng B, ĐT Futsal Indonesia thị uy sức mạnh khi giành chiến thắng 7-0 trước ĐT Brunei và dẫn đầu bảng sau lượt trận ra quân. ĐT Futsal Australia đang tạm thời đứng nhì bảng B sau khi đánh bại ĐT Malaysia 2-1.

Tại lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 7/4, ĐT Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Timor Leste, ĐT Futsal Thái Lan chạm trán ĐT Futsal Myanmar, ĐT Futsal Indonesia so tài với ĐT Futsal Malaysia còn ĐT Futsal Australia sẽ đối đầu với ĐT Futsal Brunei.