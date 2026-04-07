BXH giải Futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất: ĐT Futsal Việt Nam đứng trên Thái Lan

Thứ Ba, 06:30, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau lượt trận ra quân, ĐT Futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A nhờ hơn chủ nhà Thái Lan về chỉ số phụ.

bxh giai futsal Dong nam A 2026 moi nhat Dt futsal viet nam dung tren thai lan hinh anh 1
ĐT Futsal Việt Nam gặp ĐT Futsal Myanmar trong trận ra quân tại giải Futsal Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

ĐT Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Futsal Myanmar trong trận ra quân tại giải Futsal Đông Nam Á 2026. Kết quả này giúp ĐT Futsal Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng A khi có cùng 3 điểm nhưng hơn chủ nhà Thái Lan về hiệu số bàn thắng – bàn thua.

Ở trận đấu còn lại, tưởng chừng ĐT Futsal Thái Lan sẽ thắng đậm ĐT Timor Leste khi dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ để thủng lưới 1 bàn rồi chỉ ghi thêm 1 bàn trong hiệp 2, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1 và tạm thời đứng nhì bảng A.

bxh giai futsal Dong nam A 2026 moi nhat Dt futsal viet nam dung tren thai lan hinh anh 2
Bảng xếp hạng giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Futsal Thailand)

Tại bảng B, ĐT Futsal Indonesia thị uy sức mạnh khi giành chiến thắng 7-0 trước ĐT Brunei và dẫn đầu bảng sau lượt trận ra quân. ĐT Futsal Australia đang tạm thời đứng nhì bảng B sau khi đánh bại ĐT Malaysia 2-1.

Tại lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 7/4, ĐT Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Timor Leste, ĐT Futsal Thái Lan chạm trán ĐT Futsal Myanmar, ĐT Futsal Indonesia so tài với ĐT Futsal Malaysia còn ĐT Futsal Australia sẽ đối đầu với ĐT Futsal Brunei.

Hoàng Long/VOV.VN
ĐT futsal Việt Nam hướng đến tấm vé dự World Cup
VOV.VN - Bước vào giải futsal Đông Nam Á 2026, ĐT futsal Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình giành vé dự World Cup.

ĐT Futsal Việt Nam khởi đầu hành trình săn chức vô địch Đông Nam Á
VOV.VN - Ngày 30/3, ĐT Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 12/4 tại Nonthaburi.

"Người nhện" Hồ Văn Ý trở lại, ĐT futsal Việt Nam quyết thắng ĐT futsal Thái Lan
VOV.VN - Thủ môn Hồ Văn Ý tái xuất trong danh sách ĐT futsal Việt Nam tập trung cho giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tháng 4 tại Thái Lan.

