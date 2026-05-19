Danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026: HLV Ancelotti hé lộ lý do chọn Neymar

Thứ Ba, 08:26, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Ancelotti gây bất ngờ với danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 khi tiền đạo Neymar dù chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng được góp mặt.

Neymar góp mặt ở danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026

Mới đây, ban huấn luyện đội tuyển Brazil đã chốt danh sách đội hình tham dự World Cup 2026. Việc HLV Carlo Ancelotti điền tên Neymar đã tạo ra một cú sốc nhẹ đối với giới truyền thông, bởi trước đó vài ngày, nhiều chuyên gia phân tích và cựu danh thủ đều đánh giá khả năng này rất khó xảy ra.

Neymar năm nay 34 tuổi, hiện đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 pha lập công. Lần triệu tập này đánh dấu kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của anh.

Neymar góp mặt ở danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Santos đã liên tục phải vật lộn trong quá trình hồi phục để lấy lại thể trạng sung mãn nhất, kể từ khi anh dính chấn thương rách dây chằng chéo trước (ACL) đầu gối trái vào tháng 10 năm 2023.

Lý giải về quyết định triệu tập này, vị chiến lược gia người Italia đã chủ động bảo vệ cậu học trò: “Cậu ấy đã cải thiện đáng kể nền tảng thể lực. Neymar chắc chắn sẽ đóng vai trò là một mắt xích quan trọng của đội tuyển tại kỳ World Cup lần này”.

HLV Ancelotti nhấn mạnh thêm rằng ông luôn ưu tiên sử dụng các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cho những vị trí then chốt. Ông tin tưởng tiền đạo 34 tuổi sẽ tiếp tục nâng cao thể lực từ nay cho đến trận đấu mở màn. Theo ông, kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao và tầm ảnh hưởng của Neymar sẽ giúp ban huấn luyện tạo ra một bầu không khí tích cực và gắn kết hơn trong phòng thay đồ.

Tuyển Brazil ở World Cup 2026 có hàng công mạnh

Bên cạnh sự xuất hiện của Neymar, bản danh sách tham dự World Cup 2026 của "Những vũ công Samba" vẫn quy tụ dàn sao tấn công quen thuộc trong những năm gần đây như Vinícius Júnior và Raphinha tiếp tục dẫn dắt hàng công của Brazil.

HLV Ancelotti cũng trao cơ hội ra sân tại đấu trường World Cup lần đầu tiên cho hai tài năng trẻ là Endrick (đang khoác áo Lyon) và Rayan (Bournemouth).Nhà cầm quân người Italia quyết định gạch tên João Pedro (Chelsea) và Antony (Real Betis).

Danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Cơn bão chấn thương cũng khiến đội tuyển Brazil chịu tổn thất nặng nề. HLV Ancelotti thừa nhận ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi mất đi sự phục vụ của hai mũi nhọn tấn công là Rodrygo và Estêvão tại World Cup 2026.

Theo lịch World Cup 2026, đội tuyển Brazil sẽ khởi tranh chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới tại bảng C. Thầy trò HLV Ancelotti sẽ đá trận mở màn gặp đội tuyển Morocco tại New Jersey. Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán hai đối thủ cùng bảng là Haiti và Scotland.

Danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Éderson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Hậu vệ: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Tiền vệ: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

 

Trí Minh/VOV.VN
