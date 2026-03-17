HLV Ancelotti giải thích lý do gạch tên Neymar, đặt niềm tin vào Endrick

Thứ Ba, 11:00, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Ancelotti nói lý do loại Neymar khỏi tuyển Brazil trong đợt tập trung tháng 3/2026 chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế.

Mới đây, HLV Carlo Ancelotti đã công bố danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Pháp (26/3 tại Boston) và Croatia (31/3 tại Orlando, Mỹ). Đây cũng là những trận đấu cuối cùng trước khi chiến lược gia người Italy chốt danh sách chính thức dự World Cup vào ngày 18/5.

Sau khi danh sách được công bố, Neymar thừa nhận anh cảm thấy buồn và thất vọng khi không được triệu tập. Tuy nhiên, ngôi sao đang khoác áo Santos khẳng định vẫn giữ quyết tâm để cạnh tranh một suất trong đội hình cuối cùng. Neymar cho biết: “Tôi vẫn tập trung vào mục tiêu của mình. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu từng ngày. Chúng tôi vẫn còn danh sách cuối cùng phía trước”.

hlv ancelotti giai thich ly do gach ten neymar, dat niem tin vao endrick hinh anh 1
Neymar tiếp tục vắng mặt ở tuyển Brazil (Ảnh: Reuters).

Neymar hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Brazil với 79 bàn thắng. Tuy nhiên, anh chưa thi đấu cho đội tuyển kể từ tháng 10/2023 sau khi dính chấn thương nặng ở đầu gối trái, bao gồm đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm.

Giải thích lý do loại Neymar, HLV Ancelotti cho biết: “Neymar chưa đạt 100% phong độ nên không có tên trong danh sách. Nếu cậu ấy đạt thể trạng tốt nhất, Neymar hoàn toàn có thể trở lại và dự World Cup”.

Sau khi gạch tên Neymar khỏi tuyển Brazil, HLV Ancelotti đã trao cơ hội cho tài năng trẻ Endrick. Tiền đạo này đang có phong độ rất cao khi ghi 6 bàn sau 12 trận kể từ khi gia nhập Lyon trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trên hàng công, Brazil vẫn đặt niềm tin vào các ngôi sao như Raphinha, Vinícius Júnior, João Pedro và Matheus Cunha. Tiền vệ kỳ cựu Casemiro cũng góp mặt trong danh sách lần này.

DANH SÁCH TUYỂN BRAZIL TRONG ĐỢT TẬP TRUNG THÁNG 3/2026

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Éderson (Fenerbahce).

Hậu vệ: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Tiền vệ: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray).

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid), João Pedro (Chelsea).

 

PV/VOV.VN
Tag: Neymar Endrick Ancelotti
Tin liên quan

Neymar khả năng giải nghệ vào cuối năm 2026
Neymar khả năng giải nghệ vào cuối năm 2026

VOV.VN - Tiền đạo Neymar cho biết, anh đang cân nhắc giải nghệ vào cuối năm 2026, đồng thời khẳng định bản thân đang lắng nghe cơ thể trước khi đưa ra quyết định về tương lai.

VOV.VN - Tiền đạo Neymar cho biết, anh đang cân nhắc giải nghệ vào cuối năm 2026, đồng thời khẳng định bản thân đang lắng nghe cơ thể trước khi đưa ra quyết định về tương lai.

Danh sách hội quân ĐT Brazil: HLV Ancelotti bất ngờ gọi sao MU, gạch tên Neymar
Danh sách hội quân ĐT Brazil: HLV Ancelotti bất ngờ gọi sao MU, gạch tên Neymar

VOV.VN - Danh sách hội quân tháng 6/2025 của ĐT Brazil: HLV Ancelotti bất ngờ gọi "sao" MU, gạch tên Neymar và Rodrygo.

VOV.VN - Danh sách hội quân tháng 6/2025 của ĐT Brazil: HLV Ancelotti bất ngờ gọi "sao" MU, gạch tên Neymar và Rodrygo.

