Neymar gặp sự cố "không thể tin nổi" trước ngày hội quân cùng ĐT Brazil

Thứ Hai, 11:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Neymar gặp sự cố “không thể tin nổi” trong màu áo Santos trước ngày hội quân cùng ĐT Brazil chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026.

Ngôi sao Neymar đã có phản ứng dữ dội trong trận đấu giữa Santos và Coritiba tại giải VĐQG Brazil. Tiền đạo người Brazil bị buộc rời sân sau một tình huống thay người gây tranh cãi, xuất phát từ sai sót của tổ trọng tài.

neymar gap su co khong the tin noi truoc ngay hoi quan cung Dt brazil hinh anh 1
Neymar gặp tình huống dở khóc dở cười ở giải VĐQG Brazil. (Ảnh: Reuters)

Sự việc xảy ra ở hiệp hai khi Neymar gặp vấn đề ở bắp chân và cần được chăm sóc y tế ngay sát thời điểm HLV chuẩn bị thay người. Tuy nhiên, bảng điện tử bất ngờ hiển thị số áo 10 của Neymar thay vì cầu thủ dự kiến rời sân, khiến Neymar cùng ban huấn luyện phản ứng gay gắt.

Trong cơn tức giận, Neymar đã cầm tờ phiếu đăng ký thay người và vẫy trước ống kính để chứng minh người phải rời sân là Gonzalo Escobar chứ không phải anh. Dù vậy, mọi phản ứng đều không được chấp nhận và Neymar vẫn bị thay ra để nhường chỗ cho Robinho Jr.

neymar gap su co khong the tin noi truoc ngay hoi quan cung Dt brazil hinh anh 2
Neymar bất lực cầm tờ phiếu đăng ký thay người và vẫy trước ống kính

Trận đấu sau đó diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Santos khi họ để thua 0-3 trước Coritiba, với cú đúp của Breno Lopes cùng một bàn thắng trên chấm phạt đền. Đội chủ nhà còn mất thêm Alvaro Barreal vì thẻ đỏ khiến cục diện càng trở nên tồi tệ.

Sau trận, các CĐV tỏ ra vô cùng tức giận và thậm chí có hành động quá khích nhằm vào tổ trọng tài, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Về phần mình, Neymar vẫn nuôi hy vọng được góp mặt trong danh sách chính thức của ĐT Brazil dự World Cup 2026, khi HLV Carlo Ancelotti đã triệu tập anh vào danh sách sơ bộ.

Quách Khiêm/VOV.VN
