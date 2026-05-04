Danh sách vua phá lưới V-League: Đình Bắc bứt phá nhanh chóng

Danh sách vua phá lưới V League 2025/26 nhận được sự chú ý khi Đình Bắc đang có được phong độ ghi bàn rất cao thời gian gần đây. Trong khi phần lớn các chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới không có thêm bàn thắng, Đình Bắc lại liên tục bứt phá để cạnh tranh với các tiền đạo hàng đầu V-League.

CAHN đang thăng hoa với phong độ ấn tượng của Đình Bắc (Ảnh: Như Đạt)

Bàn thắng vào lưới Hải Phòng giúp Đình Bắc kéo dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp tại V-League lên con số 5. Đó cũng là pha lập công thứ 8 của Đình Bắc tại V-League mùa này, qua đó lọt nhóm 7 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất.

Dẫn đầu danh sách vua phá lưới vẫn là Alan (CAHN) với 14 pha lập công, đứng sau lần lượt là Lucao (Thể Công Viettel – 11 bàn) và Tagueu (Hải Phòng – 10 bàn). Hai cầu thủ đã ghi được 9 bàn mùa này là Hoàng Hên (Hà Nội FC) và Olaha (SLNA).

Hiện tại, Đình Bắc đang có số bàn thắng ngang bằng với một người đồng đội trong màu áo CAHN là Leo Artur. Với việc đang có phong độ cao, Đình Bắc đang là lựa chọn hàng đầu của HLV Polking cho vị trí tiền đạo nên cơ hội để nâng cao thành tích là rất lớn.

Ở vòng đấu tới, Đình Bắc sẽ gặp thử thách lớn khi CAHN gặp Nam Định trên sân nhà. Nam Định hiện đang là một trong những đội có hàng thủ chắc chắn bậc nhất V-League mùa này.

