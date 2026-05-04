Xác định được 5 đội chắc chắn trụ hạng sau vòng 21 V-League

Sau vòng 21 V League 2025/26, 5 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng đã chắc chắn trụ hạng. Với việc mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, đội đang đứng áp chót là PVF-CAND hiện đang có 14 điểm sẽ giành được 15 điểm nếu toàn thắng trong các trận còn lại, đồng nghĩa với việc chỉ có thể kết thúc mùa giải với 29 điểm tối đa.

Ninh Bình và Hà Nội FC đang cạnh tranh vị trí trong top 3

Như vậy, 5 đội bóng đầu bảng đã chắc chắn trụ hạng khi giành được hơn 29 điểm là CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Ninh Bình và Nam Định. Trong nhóm này ngoài CAHN đã đặt một tay vào cúp vô địch, ba đội bóng khác đang cạnh tranh vị trí á quân để giành vé dự cúp C2 châu Á mùa sau.

Ngoài ra, hai đội bóng khác là CA TP.HCM và Hải Phòng cũng chắc chắn trụ hạng nếu giành chiến thắng ở vòng đấu tới. Phần lớn các đội bóng còn lại cũng đang có cơ hội trụ hạng cao khi bỏ cách khá xa về mặt điểm số so với hai đội cuối bảng.

Cuộc đua trụ hạng mùa này được đánh giá sẽ là màn so kè riêng giữa PVF-CAND và Đà Nẵng khi đang kém khá xa so với nhóm phía trên. Đội đứng áp chót là PVF-CAND kém đội xếp trên là TP.HCM khoảng cách đến 7 điểm.

Hiện tại, PVF-CAND đang hơn Đà Nẵng chỉ một điểm. Hai đội đang nỗ lực để tránh khỏi nhóm vị trí xuống hạng trực tiếp. Mùa trước, Đà Nẵng từng một lần trụ hạng thành công khi giành chiến thắng trong trận play-off.

