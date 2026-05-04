Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/5: So kè vô địch, Man City buộc phải thắng

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/5 được người hâm mộ quan tâm khi Man City làm khách của Everton. Với việc Arsenal vừa giành chiến thắng, Man City cũng cần giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Everton để tiếp tục so kè với đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Man City hiện đang có phong độ rất tốt cũng như còn khả năng tự quyết trong cuộc đua vô địch. Kém đội đầu bảng Arsenal khoảng cách 6 điểm, Man City thi đấu ít hơn hai trận, đồng thời hiệu số cũng đang kém so với đối thủ (37 so với 41).

Nếu thắng trong cả hai trận thi đấu ít hơn đối thủ, Man City sẽ bằng điểm Arsenal cũng như có thể vươn lên ngôi đầu bảng nếu giành được hiệu số tốt hơn. Tuy nhiên trước hết, Man City cần giành chiến thắng khi gặp Everton, đội bóng không còn nhiều mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải.

Everton trong thời gian gần đây không có phong độ tốt với 3 trận thua, 1 trận hoà và chỉ có 1 chiến thắng tại ngoại hạng Anh. Điều đó khiến Everton dù được thi đấu trên sân nhà cũng khó để cản bước Man City bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 4/5:

Ngoại hạng Anh

4/5 21h00 Chelsea - Nottingham Forest

5/5 2h00 Everton - Man City

Serie A

4/5 23h30 Cremonese - Lazio

5/5 1h45 AS Roma - Fiorentina

La Liga

5/5 2h00 Sevilla - Real Sociedad

