Dấu ấn “Chớp Cam” trong màu áo Đội tuyển eSports Việt Nam ở ASIAD 2026

Đây là kỳ ASIAD thứ hai liên tiếp đưa eSports vào chương trình tranh huy chương chính thức. Ở cả 4 nội dung thi đấu, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đều sở hữu những gương mặt tuyển thủ, chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm, đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu cao quý trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ là đội hình PUBG Mobile, với bộ khung nhân sự là các tuyển thủ thuộc biên chế Team Flash, gồm Võ Minh Thắng (HàDè), Phạm Văn Trung (Bowz), Nguyễn Ngọc Thiện (Topz), Nguyễn Anh Quân (Win) và Phạm Văn Hiếu (Zhius), dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Quang Huy (Cii). Đây chính là đội hình đã giành quyền tham dự ASIAD 20 cho PUBG Mobile Việt Nam sau vòng tuyển chọn diễn ra vào tháng 6.

Tấm vé đến Nhật Bản là kết quả của quá trình chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm thi đấu liên tục, trong đó các tuyển thủ Team Flash vừa có một mùa giải 2026 với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tại PUBG Mobile World Cup 2026 thuộc khuôn khổ Esports World Cup, bốn tuyển thủ Bowz, Topz, Win và Zhius đã cùng Team Flash kết thúc giải ở vị trí thứ 7 thế giới, nhận 137.500 USD tiền thưởng, qua đó thiết lập thứ hạng tốt nhất của một đại diện PUBG Mobile Việt Nam sau ba kỳ PMWC.

Tiếp nối thành tích quốc tế ấy, Team Flash trở về đấu trường quốc nội và bảo vệ thành công chức vô địch PUBG Mobile Pro League Vietnam mùa Thu 2026. Với 223 điểm sau 18 trận Chung kết Tổng, đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia thứ hai liên tiếp của đội trong năm nay. Những kết quả này tạo thêm nền tảng chuyên môn và sự tự tin cho các tuyển thủ trước khi bước vào thử thách tiếp theo trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, ASIAD 2026 sẽ đặt ra những yêu cầu khác biệt khi PUBG Mobile được tổ chức theo phiên bản Asian Games, đòi hỏi các vận động viên phải thích nghi với thể thức và đặc thù thi đấu riêng. Trong bối cảnh đó, việc duy trì bộ khung đã cùng nhau giành vé tham dự đại hội, kết hợp với kinh nghiệm tích lũy từ những sân chơi quốc tế, là cơ sở để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khả năng phối hợp và chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh sắp tới.

Từ những giải đấu chuyên nghiệp đến sân chơi thể thao châu lục, các vận động viên đang có cơ hội mang kinh nghiệm và năng lực đã được rèn luyện để phục vụ mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia. Đồng thời, việc những gương mặt trẻ như Bowz, Topz, Win, Zhius và HàDè được trao cơ hội tranh tài tại ASIAD cũng mở ra thêm triển vọng phát triển cho thế hệ tuyển thủ PUBG Mobile Việt Nam trong tương lai.

Việc đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam sở hữu đội hình 100% là các trụ cột của Team Flash, không chỉ mang đến lợi thế về sự gắn kết giữa các tuyển thủ trong màu áo tuyển quốc gia, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng của “Chớp Cam” trên bản đồ thể thao điện tử Việt Nam: Một tổ chức vừa sở hữu bề dày thành tích tại các giải đấu quốc nội lẫn quốc tế, với việc nắm giữ kỷ lục dành tới 60 danh hiệu vô địch, đồng thời cũng đã có vô số những đóng góp quan trọng trong việc bổ sung lực lượng cho các bộ môn Esports thi đấu dưới màu cờ sắc áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Trên hành trình song hành cùng các chiến binh sao vàng, Team Flash từng ghi dấu ấn đậm nét với hơn 55 chức vô địch nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, những cột mốc lớn có thể kể đến là SEA Games cùng bộ đôi Huy chương Vàng SEA Games 31 ở nội dung LMHT: Tốc Chiến đồng đội nam và Huy chương Vàng SEA Games 33 ở nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam.

Những thành tựu đó chính là minh chứng cho vị thế số 1 của Team Flash về tầm vóc và sức ảnh hưởng trên bản đồ eSports Việt Nam - không chỉ trên phương diện thương hiệu tổ chức, mà còn ở khía cạnh cống hiến thiết thực cho sự vươn mình và phát triển của thể thao điện tử nước nhà.