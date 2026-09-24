eSports Việt Nam giành tấm huy chương lịch sử tại ASIAD 2026

Chiều 24/9, đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam dừng bước tại bán kết khi thua 2-3 trước đối thủ Thái Lan. Theo thể thức của giải đấu, hai đội thua bán kết sẽ cùng đứng hạng ba.

Do vậy, đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam cùng nhận HCĐ với đội Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi đó, 2 đội Thái Lan và Trung Quốc sẽ tranh tấm HCV trong trận chung kết.

Đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Dù không thể lọt vào chung kết, đây vẫn là cột mốc lịch sử với eSports Việt Nam khi là tấm huy chương đầu tiên tại đấu trường ASIAD.

Các thành viên đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam gồm: Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris).

Trước đó, eSports đã lần đầu trở thành môn tranh huy chương chính thức tại ASIAD ở Hàng Châu năm 2023. Tuy nhiên, eSports Việt Nam không giành được huy chương nào trong 6 nội dung góp mặt.

Tại ASIAD 2026, eSports Việt Nam tham gia tranh tài ở 4 nội dung và đặt mục tiêu đóng góp 3 huy chương vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.