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Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026: Chung kết sớm

Chủ Nhật, 05:15, 27/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Nhật Ban vs U23 Uzbekistan tạo ra trận chung kết sớm.

Vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 đã khép lại với những kết quả đáng chú ý, qua đó xác định 4 đội tuyển giành quyền vào bán kết gồm U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc, U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 30/9.

 

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Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026.

Ở trận đấu còn lại, U23 Trung Quốc đánh bại U23 Thái Lan 3-0. Với chiến thắng thuyết phục, đội chủ nhà tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương vàng môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026

Theo lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc chạm trán U23 Trung Quốc lúc 13h00 ngày 30/9. Đây là cặp đấu giữa hai đội vừa có những màn trình diễn ấn tượng ở vòng tứ kết. Hàn Quốc sở hữu nền tảng thể lực tốt và lối chơi tốc độ, trong khi Trung Quốc có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả.

Ở trận bán kết thứ hai, U23 Nhật Bản gặp U23 Uzbekistan lúc 17h30 ngày 30/9. Nhật Bản vượt qua U23 Triều Tiên với tỷ số 1-0 ở tứ kết. Trong khi đó, Uzbekistan tiếp tục cho thấy khả năng tổ chức trận đấu chặt chẽ và hiệu quả để giành quyền vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất.

Hai trận bán kết sẽ quyết định những đội góp mặt ở chung kết bóng đá nam ASIAD 2026, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương vàng tại kỳ Đại hội diễn ra ở Nhật Bản.

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam ASIAD 2026

13h00 ngày 30/9: U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

17h30 ngày 30/9: U23 Nhật Bản vs U23 Uzbekistan

Hoàng Yến/VOV.VN
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