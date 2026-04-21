Đình Bắc lọt top những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League mùa này

Thi đấu ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam, Đình Bắc nhận được rất nhiều kỳ vọng khi trở lại sân chơi V-League. Tuy nhiên phải đến trận đấu với Đà Nẵng ở vòng 17, Đình Bắc mới ghi được bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này.

Đình Bắc ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất tại V-League (Ảnh: Như Đạt)

Kể từ sau cú đúp vào lưới Đà Nẵng, Đình Bắc thể hiện phong độ chói sáng khi liên tiếp ghi bàn trong hai trận đấu tiếp theo gặp PVF-CAND và CA TP.HCM. Chỉ trong 3 trận đấu, Đình Bắc đã ghi được 4 bàn thắng để lọt vào nhóm những chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League mùa này.

Hiện tại, Hoàng Hên (Hà Nội FC) vẫn đang là chân sút nội ghi được nhiều bàn nhất với 9 pha lập công, đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới V-League mùa này. Đứng sau Hoàng Hên lần lượt là Hoàng Đức (Ninh Bình) với 6 bàn, Nguyễn Trần Việt Cường (TP.HCM) với 5 bàn.

Ngoài Đình Bắc, hai chân sút nội khác cũng ghi được 4 bàn tại V-League mùa này là Gia Hưng và Văn Thuận (cùng khoác áo Ninh Bình). Với hàng tiền vệ gồm những cầu thủ sáng tạo hàng đầu V-League như Leo Artur, Quang Hải, Thành Long,… Đình Bắc hoàn toàn có thể tiếp tục chuỗi làm bàn ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa.

Phong độ ấn tượng của Đình Bắc giúp hàng công CAHN trở nên nguy hơn khi mọi mũi nhọn đều có thể làm bàn. Hiện tại, cầu thủ đang dẫu đầu danh sách vua phá lưới mùa này là Alan, tiền đạo mũi nhọn của CAHN với 14 bàn thắng.

