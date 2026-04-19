Kết quả vòng 19 V-League: Đình Bắc ghi bàn, CLB CAHN thắng dễ CLB CA TP.HCM
VOV.VN - Đình Bắc ghi bàn, CLB CAHN thắng dễ CLB CA TP.HCM ở vòng 19 V-League 2025/2026 với tỷ số 3-0.
Đình Bắc ghi bàn, CLB CAHN thắng dễ CLB CA TP.HCM ở vòng 19 V-League 2025/2026 với tỷ số 3-0 dù phải thi đấu trên sân Bình Dương.
Đây là trận đấu CLB CAHN hoàn toàn áp đảo từ đầu đến cuối và các bàn thắng được ghi do công của Văn Đô, Rogerio và Đình Bắc đã giúp CLB CAHN giành thêm ba điểm.
Thầy trò HLV Polking sở hữu 48 điểm, tiếp tục củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá CLB CA TP.HCM vs CLB CAHN ở vòng 19 V-League.
Đây là trận đầu tiên CLB CA TP.HCM lấy sân Bình Dương làm sân nhà và thi đấu vào lúc 18h00, do sân Thống Nhất đang tiến hành sửa chữa chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc. Việc lấy sân Gò Đậu làm sân nhà thực tế cũng có một số bất tiện cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, bởi nó cách khá xa địa điểm tập luyện và đóng quân của họ.
Ngoài những bất tiện vì lý do ngoài chuyên môn, CLB CA TP.HCM chắc chắn còn đang có tinh thần không tốt sau chuỗi trận kém cỏi vừa qua.
Ở chuyến làm khách tại phía Bắc vừa qua, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có 2 trận thua liên tiếp đều với tỷ số đậm trước Thanh Hoá (0-4) và Hải Phòng FC (0-3). Nhìn rộng ra, CLB CA TP.HCM thua đến 4 trong 7 trận gần nhất và phong độ của đội bóng này rất thiếu ổn định.
Đã vậy, trong trận đấu tối nay gặp CLB CAHN, CLB CA TP.HCM còn mất đến ba hậu vệ quan trọng là Matheus Felipe, Võ Hữu Việt Hoàng, Lê Quang Hùng do thẻ phạt.
So lực lượng, CLB CAHN đang sở hữu nhiều hảo thủ có phong độ tốt của bóng đá Việt Nam trong thời điểm này, đặc biệt rất nhiều trong số đó đều biết cách tận dụng cơ hội để có thể ghi bàn. Đấy là điều mà CLB CA TP.HCM đang rất thiếu trong thời điểm này, vậy nên nếu các cầu thủ chủ nhà không tận dụng được những cơ hội của mình, họ dễ phải nhận thêm một trận đấu nữa trắng tay và đó có lẽ là điều HLV Lê Huỳnh Đức không hề mong muốn.
CLB CAHN cũng đang gặp những khó khăn về lực lượng khi họ không có Văn Hậu và Việt Anh do cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngoài ra, khả năng ra sân của Leo Artur và Alan là cực thấp do chưa bình phục chấn thương.
Tuy nhiên, CLB CAHN vẫn là đội bóng ổn định nhất V-League và họ có HLV tài năng Polking nên chắc chắn một CLB CA TP.HCM thiếu ổn định sẽ khó là đối thủ xứng tầm của đại diện miền Bắc.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! CLB CAHN giao bóng trước.
3' Đình Bắc dốc bóng và tung ra đường chuyền thuận lợi cho Phan Văn Đức ở tư thế trống trải nhưng Văn Đức đã dứt diểm không chính xác.
5' CLB CAHN tiếp tục áp đảo, Đình Bắc tung ra cú sút xa khiến thủ môn Lê Giang của CLB CA TP.HCM phải vất vả cản phá bằng chân.
9' Lê Văn Đô đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi dứt điểm khó chịu vào góc gần, Lê Giang một lần nữa phải cứu thua cho CLB CA TP.HCM.
14' CLB CA TP.HCM có tình huống đầu tiên đưa được bóng vào vòng cấm đội khách nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã dễ dàng băng ra hóa giải.
17' Minh Phúc treo bóng để Đình Bắc đánh đầu ngược đưa bóng vào góc cao khung thành. Dù vậy, Lê Giang vẫn kịp bay người cứu thua cho đội chủ nhà.
20' VÀO OOO !!!! Đình Bắc đi bóng thẳng vào trung lộ khiến hàng thủ CLB CA TP.HCM lúng túng. Hoàng Phúc phá bóng không dứt khoát, mở ra cơ hội để Lê Văn Đô tung ra cú sút chạm người hậu vệ chủ nhà bay thẳng vào lưới.
27' CLB CAHN vẫn đang làm chủ thế trận. Đội chủ nhà gần như mất tinh thần và cũng không có được các pha áp sát cần thiết để giành lại bóng.
31' CLB CA TP.HCM được hưởng phạt góc, Tiến Linh bật cao đánh đầu ngược đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành CLB CAHN.
37' Phan Văn Đức kéo áo Võ Huy Toàn và phải nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận.
43' CLB CAHN được hưởng quả đá phạt từ cự ly hơn 20m, Quang Hải thực hiện cú sút căng, bóng tìm đến xà ngang khung thành đội chủ nhà.
44' CLB CA TP.HCM có nỗ lực áp sát khung thành CLB CAHN. Khoa Ngô thực hiện cú đánh đầu đưa bóng hướng về cầu môn đã bỏ trống của đội khách nhưng Adou Minh đã kịp thời lùi về đánh đầu giải nguy ngay trên vạch vôi.
Hiệp 1 có ít nhất 2 phút bù giờ !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho CLB CAHN.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
51' CLB CA TP.HCM đang nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép. Tuy vậy, hàng thủ CLB CAHN vẫn chơi tập trung để hóa giải.
57' CLB CAHN đang tiến hành áp sát, gây áp lực ngay khi CLB CA TP.HCM có bóng. Điều đó khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong các pha lên bóng.
60' Phan Văn Đức đi bóng từ cánh phải cắt vào trong và tung ra cú sút rất mạnh khiến Lê Giang phải bay người cứu thua.
67' CLB CAHN ban bật đến tận khung thành Lê Giang Patrik trước khi Đình Bắc tung ra cú sút, chỉ có sự lăn xả của hậu vệ chủ nhà mới giúp CLB CA TP.HCM thoát thua.
72' Đình Trọng mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Khoa Ngô tung ra cú sút nhưng bóng đi chệch khung thành thủ môn Nguyễn Filip trong gang tấc.
78' Tốc độ trận đấu vẫn đang rất cao. Đôi bên đều có những cơ hội để ghi bàn nhưng chưa thể được ăn mừng.
81' VÀO OOO!!!! Mauk dẫn bóng rồi tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm CLB CA TP.HCM. Các hậu vệ chủ nhà lăn xả cứu thua nhưng bóng tìm đến đúng Rogerio Alves ở tư thế trống trải, cầu thủ người Brazil dễ dàng nhân đôi cách biệt khi khung thành đã bỏ trống.
86' VÀO OOO!!!! Phạm Minh Phúc băng lên cắt đường chuyền của cầu thủ đội chủ nhà trước khi kiến tạo cho Đình Bắc dễ dàng dứt điểm vào lưới trống. 3-0 cho đội khách CLB CAHN.
Trận đấu có ít nhất 3 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! Tỷ số chung cuộc là 3-0 cho CLB CAHN.
