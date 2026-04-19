Kết quả vòng 19 V-League: Đình Bắc ghi bàn, CLB CAHN thắng dễ CLB CA TP.HCM

Đây là trận đầu tiên CLB CA TP.HCM lấy sân Bình Dương làm sân nhà và thi đấu vào lúc 18h00, do sân Thống Nhất đang tiến hành sửa chữa chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc. Việc lấy sân Gò Đậu làm sân nhà thực tế cũng có một số bất tiện cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, bởi nó cách khá xa địa điểm tập luyện và đóng quân của họ.

Đình Bắc sẽ tiếp tục tỏa sáng?

Ngoài những bất tiện vì lý do ngoài chuyên môn, CLB CA TP.HCM chắc chắn còn đang có tinh thần không tốt sau chuỗi trận kém cỏi vừa qua.

Ở chuyến làm khách tại phía Bắc vừa qua, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có 2 trận thua liên tiếp đều với tỷ số đậm trước Thanh Hoá (0-4) và Hải Phòng FC (0-3). Nhìn rộng ra, CLB CA TP.HCM thua đến 4 trong 7 trận gần nhất và phong độ của đội bóng này rất thiếu ổn định.

Đã vậy, trong trận đấu tối nay gặp CLB CAHN, CLB CA TP.HCM còn mất đến ba hậu vệ quan trọng là Matheus Felipe, Võ Hữu Việt Hoàng, Lê Quang Hùng do thẻ phạt.

So lực lượng, CLB CAHN đang sở hữu nhiều hảo thủ có phong độ tốt của bóng đá Việt Nam trong thời điểm này, đặc biệt rất nhiều trong số đó đều biết cách tận dụng cơ hội để có thể ghi bàn. Đấy là điều mà CLB CA TP.HCM đang rất thiếu trong thời điểm này, vậy nên nếu các cầu thủ chủ nhà không tận dụng được những cơ hội của mình, họ dễ phải nhận thêm một trận đấu nữa trắng tay và đó có lẽ là điều HLV Lê Huỳnh Đức không hề mong muốn.

CLB CAHN cũng đang gặp những khó khăn về lực lượng khi họ không có Văn Hậu và Việt Anh do cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngoài ra, khả năng ra sân của Leo Artur và Alan là cực thấp do chưa bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, CLB CAHN vẫn là đội bóng ổn định nhất V-League và họ có HLV tài năng Polking nên chắc chắn một CLB CA TP.HCM thiếu ổn định sẽ khó là đối thủ xứng tầm của đại diện miền Bắc.