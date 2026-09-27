Đình Bắc nói gì sau khi được trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam?

Đình Bắc nhận vinh dự đặc biệt sau trận thắng Philippines

Đình Bắc là người ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận đấu này, sau khi Xuân Son rời sân, Đình Bắc đã được vinh dự khi mang băng đội trưởng.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Đình Bắc chia sẻ về đường căng ngang của Williams Minh Hoàng, giúp anh ghi bàn: “Tôi nghĩ bạn ấy cũng đã thi đấu rất tốt ở trận đấu này. Khi Williams thoát xuống và căng ngang đập chân hậu vệ bật ra để tôi ghi bàn thì tôi đã cảm ơn Williams vì đường kiến tạo. tôi nghĩ Williams đã chơi rất tốt ở trận đấu đầu tiên”.

Đình Bắc tỏa sáng giúp Việt Nam giành chiến thắng (Ảnh: Hoài Thương).

Trận đấu với Philippines cũng đánh dấu lần đầu Đình Bắc được trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam, dù chỉ trong khoảng thời gian cuối trận. Cầu thủ này xem đó là niềm vinh dự và động lực lớn để tiếp tục thi đấu.

“Đó là một điều rất vinh dự và là động lực rất lớn đối với cá nhân Đình Bắc. Tôi sẽ mang lại sự tự tin cho các trận đấu tiếp theo và mạnh mẽ, chiến đấu ở những trận đấu tiếp theo thật tốt để toàn đội có kết quả tốt ở giải đấu năm nay”, Đình Bắc chia sẻ.

Chiến thắng trước Philippines giúp ĐT Việt Nam có 3 điểm trong trận ra quân. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng B gặp Thái Lan vào ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

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