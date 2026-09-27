English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đình Bắc nói gì sau khi được trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam?

Chủ Nhật, 05:16, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền đạo Đình Bắc chia sẻ cảm xúc sau khi được mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc nhận vinh dự đặc biệt sau trận thắng Philippines

Đình Bắc là người ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận đấu này, sau khi Xuân Son rời sân, Đình Bắc đã được vinh dự khi mang băng đội trưởng.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Đình Bắc chia sẻ về đường căng ngang của Williams Minh Hoàng, giúp anh ghi bàn: “Tôi nghĩ bạn ấy cũng đã thi đấu rất tốt ở trận đấu này. Khi Williams thoát xuống và căng ngang đập chân hậu vệ bật ra để tôi ghi bàn thì tôi đã cảm ơn Williams vì đường kiến tạo. tôi nghĩ Williams đã chơi rất tốt ở trận đấu đầu tiên”.

Dinh bac noi gi sau khi duoc trao bang doi truong Dt viet nam hinh anh 1
Đình Bắc tỏa sáng giúp Việt Nam giành chiến thắng (Ảnh: Hoài Thương).

Trận đấu với Philippines cũng đánh dấu lần đầu Đình Bắc được trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam, dù chỉ trong khoảng thời gian cuối trận. Cầu thủ này xem đó là niềm vinh dự và động lực lớn để tiếp tục thi đấu.

“Đó là một điều rất vinh dự và là động lực rất lớn đối với cá nhân Đình Bắc. Tôi sẽ mang lại sự tự tin cho các trận đấu tiếp theo và mạnh mẽ, chiến đấu ở những trận đấu tiếp theo thật tốt để toàn đội có kết quả tốt ở giải đấu năm nay”, Đình Bắc chia sẻ.

Chiến thắng trước Philippines giúp ĐT Việt Nam có 3 điểm trong trận ra quân. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng B gặp Thái Lan vào ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh ĐT Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở FIFA ASEAN Cup 2026
Toàn cảnh ĐT Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Toàn cảnh chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAn Cup 2026.

Toàn cảnh ĐT Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở FIFA ASEAN Cup 2026

Toàn cảnh ĐT Việt Nam thắng Philippines 1-0 ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Toàn cảnh chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAn Cup 2026.

Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam nhọc nhằn thắng Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026
Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam nhọc nhằn thắng Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam nhọc nhằn thắng Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026

Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam nhọc nhằn thắng Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Người hâm mộ chờ Việt Nam tạo dấu ấn đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026
Người hâm mộ chờ Việt Nam tạo dấu ấn đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Trận đấu mở màn FIFA ASEAN CUP 2026 của đội tuyển Việt Nam và Philippines hôm nay diễn ra vào lúc 19h30 tại sân vận động Si Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia. Người hâm mộ Việt Nam đang mong chờ một chiến thắng mở màn đầy ấn tượng với những kỳ vọng về những điều đầu tiên của một giải đấu.

Người hâm mộ chờ Việt Nam tạo dấu ấn đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026

Người hâm mộ chờ Việt Nam tạo dấu ấn đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Trận đấu mở màn FIFA ASEAN CUP 2026 của đội tuyển Việt Nam và Philippines hôm nay diễn ra vào lúc 19h30 tại sân vận động Si Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia. Người hâm mộ Việt Nam đang mong chờ một chiến thắng mở màn đầy ấn tượng với những kỳ vọng về những điều đầu tiên của một giải đấu.

Tin bóng đá 26-9: ĐT Indonesia làm điều chưa từng có ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup
Tin bóng đá 26-9: ĐT Indonesia làm điều chưa từng có ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Indonesia làm điều chưa từng có ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026; Việt Nam không có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026; Huyền thoại MU đăng bài mỉa mai Man City…

Tin bóng đá 26-9: ĐT Indonesia làm điều chưa từng có ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup

Tin bóng đá 26-9: ĐT Indonesia làm điều chưa từng có ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Indonesia làm điều chưa từng có ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026; Việt Nam không có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026; Huyền thoại MU đăng bài mỉa mai Man City…

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót
Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

VOV.VN - Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã chính thức có chủ khi FPT Play sở hữu quyền phát sóng giải đấu và trực tiếp trọn vẹn tất cả các trận đấu trên hệ thống của mình.

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

VOV.VN - Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã chính thức có chủ khi FPT Play sở hữu quyền phát sóng giải đấu và trực tiếp trọn vẹn tất cả các trận đấu trên hệ thống của mình.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế