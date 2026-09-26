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Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

Thứ Bảy, 18:15, 26/09/2026
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VOV.VN - Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã chính thức có chủ khi FPT Play sở hữu quyền phát sóng giải đấu và trực tiếp trọn vẹn tất cả các trận đấu trên hệ thống của mình.

Đến 18h ngày 26/9, thông tin bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã được xác nhận. FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu, qua đó người hâm mộ trong nước có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu, trong đó có cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Philippines lúc 19h30 ngày 26/9.

FPT Play truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 trên ứng dụng FPT Play, Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website FPT Play.

viet nam co ban quyen fifa asean cup 2026 vao phut chot hinh anh 1

Đáng chú ý, FPT Play cũng đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận đấu cho những đơn vị, tổ chức có nhu cầu. Hoạt động trình chiếu phải đáp ứng các điều kiện gồm không thu phí người xem, không lồng ghép quảng cáo hoặc tài trợ riêng, quy mô dưới 5.000 người và sử dụng tín hiệu trực tiếp hợp pháp từ FPT Play.

Với các hình thức trình chiếu không đáp ứng những tiêu chí trên, đơn vị tổ chức cần liên hệ FPT Play trước khi triển khai và tuân thủ quy định của FIFA.

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể theo dõi hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026, với các trận vòng bảng gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan.

PV/VOV.VN
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