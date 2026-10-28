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Đình Bắc và nhiệm vụ "giải mã" SLNA của HLV Văn Sỹ Sơn

Thứ Tư, 11:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Vòng 6 V-League 2026/2027 là cơ hội để Đình Bắc cùng CAHN thử thách SLNA, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại. Cuộc đối đầu trên sân Vinh cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa tiền đạo sinh năm 2004 và HLV Văn Sỹ Sơn, người từng dẫn dắt anh tại Quảng Nam.

SLNA gây ấn tượng mạnh ở V-League 2026/2027

Sau 5 vòng đấu tại V-League 2026/2027, SLNA trở thành đội bóng gây bất ngờ lớn nhất khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại. Đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn cũng là câu lạc bộ duy nhất chưa phải nhận thất bại ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam mùa này.

Phong độ của SLNA gây bất ngờ không chỉ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn với chính những người con xứ Nghệ. Bởi trước mùa giải, đội chủ sân Vinh không được đánh giá cao về chất lượng đội hình.

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SLNA gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu V-League 2026/2027 sau 5 vòng đấu (Ảnh: VPF).

Ở mùa giải trước, SLNA phải nỗ lực rất nhiều mới trụ hạng thành công. Tuy nhiên, sau 5 vòng đấu mùa này, đội bóng xứ Nghệ đã vươn lên cạnh tranh với những câu lạc bộ có tiềm lực mạnh như CAHN, Ninh Bình, Nam Định và Công an TP.HCM.

Dù vậy, mùa giải vẫn còn dài và SLNA sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước. Khởi đầu tích cực là cơ sở để đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì sự tự tin. Chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC cùng trận hòa 1-1 trước Công an TP.HCM cho thấy SLNA đủ khả năng gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Đình Bắc và nhiệm vụ "giải mã" SLNA của HLV Văn Sỹ Sơn

Thành tích ấn tượng của SLNA đến từ tinh thần tập thể, sự đoàn kết trong lối chơi và những sự tỏa sáng của các cá nhân. Bên cạnh đó, dấu ấn của HLV Văn Sỹ Sơn cũng góp phần quan trọng giúp đội bóng xứ Nghệ duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu.

Tại vòng 6 V-League 2026/2027, HLV Văn Sỹ Sơn và các học trò sẽ đối đầu với CAHN, đương kim vô địch V-League. Đội bóng ngành Công an vừa tạo dấu ấn tại đấu trường Cúp C1 châu Á bằng chiến thắng trước Cảng Thượng Hải.

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Đình Bắc vừa ghi bàn vào lưới của CLB Thanh Hóa (Ảnh: Hoài Thương).

Trận đấu này cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa HLV Văn Sỹ Sơn và cậu học trò cũ Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 được nghỉ ở trận gặp Cảng Thượng Hải và nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát khi CAHN làm khách trên sân Vinh.

Đình Bắc từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn tại Quảng Nam. Trong thời gian làm việc cùng nhau, tiền đạo này từng bị thầy cũ kỷ luật nội bộ. HLV Văn Sỹ Sơn cũng thẳng thắn góp ý về thái độ tập luyện và thi đấu của học trò. Vì vậy, mỗi lần hai thầy trò tái ngộ, cuộc đối đầu đều thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Ở chuyến làm khách trên sân Vinh, Đình Bắc không chỉ gặp lại người thầy cũ mà còn đối đầu với đội bóng quê hương. Nhiệm vụ của tiền đạo này là tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự SLNA, qua đó góp phần giúp CAHN tìm lại chiến thắng tại V-League.

Xét về phong độ, Đình Bắc đã ghi bàn tại V-League 2026/2027 khi sút tung lưới Thanh Hóa. Việc được nghỉ ở trận gặp Cảng Thượng Hải để hồi phục thể lực cũng giúp tiền đạo này có thêm điều kiện chuẩn bị cho cuộc đối đầu với SLNA.

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HLV Văn Sỹ Sơn tái ngộ học trò cũ ở sân Vinh (Ảnh: VPF).

Ở mùa giải 2025/2026, Đình Bắc từng gây ấn tượng khi lập hat-trick trong chiến thắng 4-2 của CAHN trước SLNA. Sau trận đấu đó, tiền đạo này nhận được lời khen từ HLV Văn Sỹ Sơn. Thành tích ấy cũng là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi màn thể hiện của Đình Bắc trong lần tái ngộ sắp tới.

SLNA đang có phong độ cao và được thi đấu trên sân nhà. Những yếu tố này hứa hẹn sẽ tạo ra không ít khó khăn cho CAHN. Đội bóng của Đình Bắc vì thế cần duy trì sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Nếu tiếp tục tỏa sáng và góp công giúp CAHN đánh bại SLNA, Đình Bắc sẽ có thêm một màn trình diễn đáng chú ý trước thầy cũ. Khi đó, chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả đối với CAHN mà còn giúp tiền đạo sinh năm 2004 khẳng định năng lực và sự tiến bộ của bản thân.

Trận đấu giữa SLNA vs CAHN tại vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h ngày 31/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Trí Minh/VOV.VN
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