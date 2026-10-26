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Đội hình tiêu biểu vòng 5 V-League 2026/2027: Nam Định áp đảo, dấu ấn SLNA

Thứ Hai, 15:00, 26/10/2026
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VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 5 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn với sự áp đảo của Nam Định và những dấu ấn của các cá nhân đến từ SLNA.

Ở vòng đấu vừa qua của V-League, Nam Định là đội bóng tạo được ấn tượng mạnh nhất với thắng lợi 4-0 trước Đồng Nai. Trong khi đó, SLNA cũng có được trận thắng 2-0 trên sân HAGL. Do đó, các nhân tố của Nam Định và SLNA cũng áp đảo đội hình tiêu biểu vòng 5 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn. 

Doi hinh tieu bieu vong 5 v-league 2026 2027 nam Dinh ap dao, dau an slna hinh anh 1
Nam Định có trận thắng đậm nhất vòng 5 V-League 2026/2027. 

Trong khung gỗ là thủ thành Đỗ Sỹ Huy của Đà Nẵng. Thủ thành này có những pha ra vào hợp lý và 2 lần cản phá, giúp đại diện miền Trung đánh bại Hà Nội FC 1-0. 

Hàng thủ 4 người gồm Thai-Crawford (Nam Định), Nguyễn Đình Huyên (Thanh Hóa), Jairo (SLNA) và Lê Quang Hùng (CLB CA TP.HCM). Crawford có 1 kiến tạo, Jairo có 1 bàn thắng trong khi Đình Huyên cùng Quang Hùng có trận đấu chắc chắn ở hàng thủ giúp đội bóng chủ quản giành được những kết quả khả quan. 

Hàng tiền vệ có 3 cái tên là Trần Mạnh Quỳnh (Nam Định), Odilzhon Abdurakhmanov (Thanh Hóa) và Abdel-Amine Trần Đức Vinh (SLNA). Abdurakhmanov chơi tốt, kiểm soát tuyến giữa giúp Thanh Hóa hòa CLB CAHN 1-1. Mạnh Quỳnh ghi 1 bàn, đóng góp vào chiến thắng của đội bóng thành Nam trước Đồng Nai.

Doi hinh tieu bieu vong 5 v-league 2026 2027 nam Dinh ap dao, dau an slna hinh anh 2
 Đội hình tiêu biểu vòng 5 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn. 

Với Abdel-Amine Trần Đức Vinh, cầu thủ Việt kiều này không chỉ có 1 bàn thắng mà còn sở hữu những đường chuyền rất tốt, tạo cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Nếu những nhân tố tấn công của SLNA tận dụng tốt hơn, Đức Vinh đã có thể sở hữu kiến tạo. 

Trên hàng tấn công, 3 cái tên được lựa chọn tuần này là Daniel Passira (Hà Tĩnh), Lucas Ribamar (Thể Công Viettel) và Phạm Tuấn Hải (Nam Định). Passira và Ribamar mỗi người có 1 bàn thắng trong khi Tuấn Hải dù không ghi bàn nhưng cũng có 2 lần "dọn cỗ" cho các đồng đội lập công. 

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Trần Tiến/VOV.VN
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