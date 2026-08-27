Đình Bắc và Quang Hải đối đầu với Patrik Lê Giang ngay sau ASEAN Cup 2026

Ngày 27/8/2026, tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 và các nhà tài trợ đồng hành.

Trận Siêu cúp Quốc gia diễn ra vào lúc 18h ngày 30/8 tại sân Hàng Đẫy.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu thường niên giữa đội vô địch quốc gia và đội đoạt Cúp Quốc gia. Trường hợp một đội giành cả hai danh hiệu, đội bóng đó sẽ gặp á quân V-League. Giải đấu ra đời từ sáng kiến của báo Tiền Phong, phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và sau đó là VPF tổ chức. Trận Siêu cúp đầu tiên diễn ra năm 1999 và được đưa vào hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia.

CAHN đấu Công an TPHCM

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 diễn ra lúc 18 giờ ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Trận đấu quy tụ hai nhà vô địch của mùa giải 2025/26: Công an Hà Nội, đội đăng quang V-League, và Công an TPHCM, nhà vô địch Cúp Quốc gia.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam sau khi đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Nhiều tuyển thủ góp mặt trong đội hình hai CLB như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Patrik Lê Giang và Khổng Minh Gia Bảo.

Công an Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội tại V-League 2025/26 khi vô địch trước ba vòng đấu. Đội bóng của HLV Alexandre Polking giành 64 điểm sau 26 trận, với 20 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại. Công an Hà Nội ghi 58 bàn, nhiều nhất giải, và chỉ nhận 22 bàn thua. Đội bóng Thủ đô hơn á quân Thể Công Viettel tới 10 điểm.

Đình Bắc cùng Văn Hậu và các đồng đội ở CAHN sẽ đối đầu với Patrik Lê Giang vào 30/8 tới (Ảnh: Dương Thuật).

Trong khi đó, Công an TPHCM tạo dấu ấn mạnh tại Cúp Quốc gia. Đội lần lượt vượt qua CLB TPHCM với tỷ số 3-0, Trường Tươi Đồng Nai 1-0 và Thép Xanh Nam Định 4-2 ở bán kết. Tại chung kết, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đánh bại Ninh Bình 2-1 trên sân Ninh Bình Arena để lần đầu đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26.

Theo điều lệ, hai đội thi đấu 90 phút. Nếu hòa, trận đấu sẽ được phân định bằng loạt sút luân lưu 11m, không tổ chức hiệp phụ. Công nghệ VAR được áp dụng, với các trọng tài FIFA Việt Nam làm nhiệm vụ nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và tính công bằng.

Đội vô địch nhận Cúp Siêu cúp phiên bản mới, bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng nhận 10 triệu đồng.

CAHN hướng tới bảo vệ danh hiệu

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 là lần tổ chức thứ 27. Trong lịch sử, Hà Nội FC đang giữ kỷ lục với 5 lần đăng quang, tiếp đến là Sông Lam Nghệ An và Bình Dương với cùng 4 chức vô địch.

Công an Hà Nội đang đứng trước cơ hội bảo vệ danh hiệu sau khi giành Siêu cúp mùa trước. Nếu tiếp tục chiến thắng, đội bóng Thủ đô sẽ trở thành CLB thứ năm trong lịch sử vô địch Siêu cúp hai mùa liên tiếp, sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội FC.

Ở chiều ngược lại, Công an TPHCM hướng tới chiếc Siêu cúp đầu tiên. Trong quá khứ, đội bóng mang tên Công an TP.HCM từng hai lần góp mặt ở trận tranh danh hiệu nhưng đều không thể đăng quang. Năm 1999, đội thua Thể Công 0-3. Hai năm sau, Công an TP.HCM hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 ở lượt đi trước khi thua 0-2 tại lượt về.

Sau 25 năm, đại diện bóng đá phía Nam trở lại trận tranh Siêu cúp với khát vọng chinh phục danh hiệu còn thiếu. Cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai nhà vô địch mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử của Công an TPHCM.

Trận đấu đồng thời chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 được truyền hình trực tiếp trên FPT Play, các nền tảng mạng xã hội của FPT, báo Tiền Phong và VPF.