Đình Bắc rộng cửa giành thêm danh hiệu sau chức vô địch ASEAN Cup 2026

Đình Bắc đứng trước cơ hội giành danh hiệu thứ hai

Đình Bắc thi đấu thành công và cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Cá nhân tiền đạo quê Nghệ An cũng giành cú đúp danh hiệu cá nhân khi đoạt “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải đấu.

Việc Đình Bắc được vinh danh ở ASEAN Cup 2026 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi chân sút thuộc biên chế CLB CAHN đã ghi được 5 bàn thắng, đồng thời đóng góp lớn vào lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc giành cú đúp danh hiệu cá nhân ở ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Dương Thuật).

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc cùng với các đồng đội như Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long hay Đoàn Văn Hậu có cơ hội giành thêm danh hiệu, khi CAHN gặp Công an TP.HCM ở Siêu Cúp Quốc gia.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa CAHN với Công an TP.HCM diễn ra vào 18h ngày 30/8 tại sân Hàng Đẫy. Ngoài lợi thế về sân nhà, đội bóng của HLV Polking cũng có chất lượng đội hình tốt hơn, được đánh giá cao hơn. Do đó, nếu CAHN chơi đúng sức, đội bóng này hoàn toàn có thể giành Siêu cúp Quốc gia.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn