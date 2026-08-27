Đình Bắc cùng Lê Giang và Xuân Son được vinh danh ở ASEAN Cup 2026

Việt Nam thống trị giải thưởng cá nhân sau chức vô địch ASEAN Cup 2026

Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ nổi bật nhất giải khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Tiền đạo 22 tuổi đồng thời giành Vua phá lưới với 5 bàn thắng, qua đó hoàn tất cú đúp giải thưởng cá nhân.

Nguyễn Xuân Son cũng ghi 5 bàn và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Đình Bắc. Hai chân sút Việt Nam đóng góp quan trọng vào hành trình đăng quang của đội tuyển.

Đình Bắc ẵm cú đúp danh hiệu cá nhân.

Lê Giang Patrik giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Thủ thành thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM giữ sạch lưới 6 trong 8 trận, chỉ để thủng lưới 3 bàn. Anh đặc biệt gây ấn tượng trong trận chung kết lượt đi tại Thái Lan, nơi những pha cứu thua xuất sắc giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0.

Xuân Son và Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới.

Lê Giang ẵm danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Ở trận chung kết lượt về tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Yotsakorn Burapha của Thái Lan. Chân sút sinh năm 2005 ghi 3 bàn tại giải và chính anh mở tỷ số trong trận chung kết lượt về.

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