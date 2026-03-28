Đỗ Hoàng Hên tri ân Hà Nội FC trước ngày cùng ĐT Việt Nam đấu Malaysia

Thứ Bảy, 15:50, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên lên tiếng tri ân Hà Nội FC và bầu Hiển trước ngày cùng ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đỗ Hoàng Hên đã có màn ra mắt ĐT Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước ĐT Bangladesh. Tiền vệ này gây ấn tượng khi nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng trên hàng tấn công ĐT Việt Nam và suýt ghi bàn trong trận giao hữu tại sân Hàng Đẫy, nhưng bị cột dọc từ chối siêu phẩm.

Chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Bangladesh cũng là bước chạy đà thuận lợi, trước khi Đỗ Hoàng Hên cùng ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường vào tối 31/3.

Sau màn ra mắt ở cấp độ ĐTQG, Đỗ Hoàng Hên cũng gửi lời tri ân CLB chủ quản Hà Nội FC và bầu Hiển đã giúp mình biến giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam trở thành sự thật.


Hà Nội FC đăng tải lời tri ân của Đỗ Hoàng Hên. (Ảnh: Hà Nội FC)

“Khoác áo ĐT Việt Nam là ước mơ của tôi. Cảm ơn CLB bóng đá Hà Nội, cảm ơn bác Hiển đã hỗ trợ tôi rất nhiều để biến giấc mơ thành sự thật” – Trang mạng xã hội chính thức của Hà Nội FC đăng tải phát biểu của Đỗ Hoàng Hên vào ngày 28/3.

Phía Hà Nội FC cũng gửi lời chúc tới cầu thủ con cưng và thu hút đông đảo lượt tương tác với bài đăng: “Từ giấc mơ đến hiện thực, từ lòng biết ơn đến niềm tự hào. Tiếp tục tỏa sáng nhé, Đỗ Hoàng Hên”.

Trước đó, Đỗ Hoàng Hên đã gây “bão mạng” khi hát quốc ca và trả lời phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Việt trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Bangladesh 3-0. Đỗ Hoàng Hên cũng khẳng định, mình sẽ cố gắng để ghi bàn khi cùng ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia.

Hoàng Long/VOV.VN
Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia
Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia

VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Đức đưa ra những chia sẻ sau màn ra mắt của Hoàng Hên, quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia ở màn tái đấu tại vòng loại cuối Aisan Cup 2027.

Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia

Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia

VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Đức đưa ra những chia sẻ sau màn ra mắt của Hoàng Hên, quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia ở màn tái đấu tại vòng loại cuối Aisan Cup 2027.

ĐT Việt Nam thắng đậm ĐT Bangladesh trong ngày ra mắt của Hoàng Hên
ĐT Việt Nam thắng đậm ĐT Bangladesh trong ngày ra mắt của Hoàng Hên

VOV.VN - ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Bangladesh nhờ các pha làm bàn của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long.

ĐT Việt Nam thắng đậm ĐT Bangladesh trong ngày ra mắt của Hoàng Hên

ĐT Việt Nam thắng đậm ĐT Bangladesh trong ngày ra mắt của Hoàng Hên

VOV.VN - ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Bangladesh nhờ các pha làm bàn của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long.

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam
Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

