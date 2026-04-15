Đội bóng Thái Lan có cơ hội chạm trán Ronaldo tại chung kết cúp C2 châu Á

Thứ Tư, 11:00, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cúp C2 châu Á 2025/26 đang ẩn chứa nhiều bất ngờ khi đại diện bóng đá Thái Lan có cơ hội tiến vào trận chung kết.

Trận bán kết lượt đi cúp C2 châu Á 2025/26 khu vực phía Đông đã mang lại bất ngờ lớn khi Bangkok United (Thái Lan) vượt qua Gamba Osaka (Nhật Bản) với tỉ số 1-0. Thậm chí, Bangkok United còn giành chiến thắng ngay trên sân khách, khiến đối thủ bị mất người với tấm thẻ đỏ của Nakatani Shinnosuke ở phút 74.

Doi bong thai lan co co hoi cham tran ronaldo tai chung ket cup c2 chau A hinh anh 1
Bangkok United bất ngờ vượt qua Gamba Osaka trên sân khách (Ảnh: AFC)

Với lợi thế sân nhà ở trận lượt về, Bangkok United sẽ chủ trương chơi chắc chắn, đồng thời nỗ lực tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Nếu vượt qua Gamba Osaka, Bangkok United sẽ vào chung kết cúp C2 châu Á.

Tại khu vực phía Tây, hai trận tứ kết sẽ diễn ra vào cuối tuần này sau thời gian tạm hoãn. Ronaldo cùng các đồng đội sẽ chạm trán Al Wasl, đội bóng đang đứng thứ tư tại giải VĐQG UAE.

Trong khi Al Nassr đang có phong độ rất tốt để dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG Saudi Arabia, Al Wasl lại không có được kết quả tốt thời gian gần đây. Trong 5 trận gần nhất tại giải VĐQG UAE, Al Wasl đã để thua 3 trận, thắng 2 trận và đang đứng thứ tư trong bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu cúp C2 châu Á:

15/4 19h15 Bangkok United – Gamba Osaka

19/4 21h00 Al Wasl – Al Nassr

20/4 2h00 Al Ahli – Al Hussein

Như Đạt/VOV.VN
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bayern Munich vs Real Madrid

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Sporting Lisbon thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 16/4.

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4 nhận được sự chú ý khi cả hai đội khách tại loạt trận tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26 đều đang ở thế khó.

