中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

Thứ Hai, 11:11, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam ở chuẩn bị bước vào trận đấu tại sân Thiên Trường có 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia trong quá khứ.

Trong danh sách ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần này, có 2 cầu thủ từng ghi bàn trước ĐT Malaysia là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Cả hai cầu thủ này đều từng 2 lần sút tung lưới “Mãnh hổ” để giúp “Chiến binh sao vàng” giành chiến thắng.

Doi hinh Dt viet nam hien tai co ai tung ghi ban vao luoi Dt malaysia hinh anh 1
Quang Hải lập siêu phẩm vào lưới ĐT Malaysia hồi năm 2019

Cụ thể, Quang Hải đã ghi bàn duy nhất giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10/10/2019. Sau đó, Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia trên sân Bishan (Singapore) tại vòng bảng AFF Cup 2020 vào ngày 12/12/2021.

Hoàng Đức đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020. Tới ngày 27/12/2022, Hoàng Đức lại ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam khi tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Trong làng bóng đá Việt Nam hiện tại, vẫn còn Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia. Tuy nhiên, 3 cầu thủ này không được HLV Kim Sang Sik triệu tập trong đợt tập trung dip FIFA Days tháng 3/2026.

Doi hinh Dt viet nam hien tai co ai tung ghi ban vao luoi Dt malaysia hinh anh 2
Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam khi gặp ĐT Malaysia ở AFF Cup 2022

Ở chiều ngược lại, trong danh sách 28 cầu thủ ĐT Malaysia từng ghi bàn trước ĐT Việt Nam là Safawi Rashid, Corbin Ong và Dion Cools. Tuy nhiên, các pha làm bàn của Corbin Ong và Dion Cools diễn ra trong trận ĐT Malaysia 4-0 ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6/2025, sau đó ĐT Malaysia bị AFC xử thua ĐT Việt Nam 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào lúc 19h00 ngày 31/3. Trận đấu này chỉ còn ý nghĩa thủ tục do ĐT Việt Nam đã sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027 sau khi AFC xử phạt ĐT Malaysia.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: ĐT Việt Nam ĐT Malaysia Nguyễn Hoàng Đức Nguyễn Quang Hải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thay đổi ra sao so với trận lượt đi?

VOV.VN - Hướng tới cuộc tái đấu tại sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều có nhiều biến động về lực lượng so với trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi năm 2025.

VOV.VN - Hướng tới cuộc tái đấu tại sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều có nhiều biến động về lực lượng so với trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi năm 2025.

Xuân Son khẳng định đạt 100% thể trạng, quyết xé lưới Malaysia ở Thiên Trường

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định mình đã đạt 100% thể trạng và bày tỏ quyết tâm ghi bàn khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường.

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định mình đã đạt 100% thể trạng và bày tỏ quyết tâm ghi bàn khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường.

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá