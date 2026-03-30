Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

Trong danh sách ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần này, có 2 cầu thủ từng ghi bàn trước ĐT Malaysia là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Cả hai cầu thủ này đều từng 2 lần sút tung lưới “Mãnh hổ” để giúp “Chiến binh sao vàng” giành chiến thắng.

Quang Hải lập siêu phẩm vào lưới ĐT Malaysia hồi năm 2019

Cụ thể, Quang Hải đã ghi bàn duy nhất giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10/10/2019. Sau đó, Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia trên sân Bishan (Singapore) tại vòng bảng AFF Cup 2020 vào ngày 12/12/2021.

Hoàng Đức đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020. Tới ngày 27/12/2022, Hoàng Đức lại ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam khi tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Trong làng bóng đá Việt Nam hiện tại, vẫn còn Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia. Tuy nhiên, 3 cầu thủ này không được HLV Kim Sang Sik triệu tập trong đợt tập trung dip FIFA Days tháng 3/2026.

Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Việt Nam khi gặp ĐT Malaysia ở AFF Cup 2022

Ở chiều ngược lại, trong danh sách 28 cầu thủ ĐT Malaysia từng ghi bàn trước ĐT Việt Nam là Safawi Rashid, Corbin Ong và Dion Cools. Tuy nhiên, các pha làm bàn của Corbin Ong và Dion Cools diễn ra trong trận ĐT Malaysia 4-0 ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6/2025, sau đó ĐT Malaysia bị AFC xử thua ĐT Việt Nam 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào lúc 19h00 ngày 31/3. Trận đấu này chỉ còn ý nghĩa thủ tục do ĐT Việt Nam đã sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027 sau khi AFC xử phạt ĐT Malaysia.