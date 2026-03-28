Xuân Son khẳng định đạt 100% thể trạng, quyết xé lưới Malaysia ở Thiên Trường

Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập ngày 28/3 của ĐT Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã cập nhật tình hình chấn thương của bản thân. Theo đó, Xuân Son gặp vấn đề trước trận giao hữu với ĐT Bangladesh nhưng đến nay đã hoàn toàn bình phục.

“Trước trận vừa rồi, tôi có chút vấn đề ở chân, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn. Tôi đã hồi phục tốt và đang đạt 100% thể lực” - Nguyễn Xuân Son chia sẻ.

Nguyễn Xuân Son trên sân tập ĐT Việt Nam ngày 28/3. (Ảnh: VFF)

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Bangladesh 3-0, Nguyễn Xuân Son khẳng định bản thân rất khát khao khi bàn trong trận gặp ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường. Đây cũng chính là sân nhà của Nam Định, CLB chủ quản của tiền đạo sinh năm 1997 và cũng là nơi Xuân Son thường xuyên tỏa sáng ở V-League.

“Thiên Trường là một sân vận động rất đặc biệt với tôi, giống như ngôi nhà của mình vậy. Tôi đã chờ đợi cơ hội được chơi một trận đấu như thế này từ lâu rồi. Được thi đấu tại đây càng khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn” - Nguyễn Xuân Son bày tỏ cảm xúc về trận đấu sắp tới.

Nguyễn Xuân Son cũng đặt mục tiêu cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT Malaysia, đồng thời hy vọng có thể ghi bàn để dành tặng người hâm mộ. Nhất là khi, trận đấu diễn ra ngay dịp sinh nhật của Xuân Son, càng làm tăng thêm ý nghĩa đặc biệt đối với tiền đạo này.

Xuân Son vừa có màn trình diễn kém duyên trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Bangladesh 3-0. (Ảnh: Duy Đức)

Xuân Son cũng bày tỏ sự háo hức khi được thi đấu cùng Đỗ Hoàng Hên. Trước khi cùng nhau khoác áo ĐT Việt Nam, bộ đôi này từng chơi ăn ý tại CLB Nam Định.

“Chúng tôi đã chơi cùng nhau một thời gian nên không có nhiều khác biệt. Chỉ cần thêm thời gian để kết nối tốt hơn với các đồng đội khác” - Nguyễn Xuân Son nói.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị với buổi tập cuối tại Hà Nội vào chiều 29/3 trước khi di chuyển về Ninh Bình, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 31/3.