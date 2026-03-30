中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra điều chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia

Thứ Hai, 08:59, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, lực lượng đôi bên đều có những cầu thủ nhập tịch.

Trận đấu ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia mà cả hai đội đều có cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Hiện tại, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đang là 2 ngôi sao nổi bật trên hàng tấn công ĐT Việt Nam, còn danh sách ĐT Malaysia đang có 13/28 cái tên là những cầu thủ nhập tịch.

13 cầu thủ có gốc gác nước ngoài trong thành phần ĐT Malaysia sang Việt Nam lần này gồm: các hậu vệ Corbin Ong, Daniel Ting, Declan Lambert, Dion Cools, Dominic Tan, Junior Eldstal, Matthew Davies, các tiền vệ Endrick Dos Santos, Ryan Lambert, Nooa Laine, Sergio Aguero, Stuart Wilkin, và tiền đạo Paulo Josue.

xuan son, hoang hen tao ra dieu chua tung co khi Dt viet nam dau Dt malaysia hinh anh 1
Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đang là 2 ngôi sao nổi bật trên hàng tấn công ĐT Việt Nam

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng thử nghiệm các cầu thủ nhập tịch ở giai đoạn cuối thập niên 2000, nhưng chưa từng gọi cầu thủ nhập tịch nào để đối đầu với ĐT Malaysia.

Thời điểm trận lượt đi tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025, Nguyễn Xuân Son không thể cùng ĐT Việt Nam tới làm khách của ĐT Malaysia vì chấn thương, còn Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, ĐT Malaysia bắt đầu nhập tịch hàng loạt cầu thủ từ giữa thập niên 2010 và rất nhiều ngôi sao gốc nước ngoài của “Mãnh hổ” từng đối đầu với ĐT Việt Nam. Thực tế, phần lớn trong số 13 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia ở đợt tập trung này đều từng chạm trán ĐT Việt Nam.

xuan son, hoang hen tao ra dieu chua tung co khi Dt viet nam dau Dt malaysia hinh anh 2
ĐT Malaysia từng sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch trong các cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam

Làn sóng nhập tịch đã khiến ĐT Malaysia phải nhận “trái đắng” khi vi phạm quy định trong việc sử dụng 7 cầu thủ gốc nước ngoài ở vòng loại Asian Cup 2027, sau đó bị AFC xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam (tỷ số gốc 4-0) và bị xử thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số gốc 2-0).

Sau án phạt này, ĐT Malaysia từ 15 điểm xuống chỉ còn 9 điểm trong khi ĐT Việt Nam từ 12 điểm lên thành 15 điểm. ĐT Việt Nam sớm giành vé chính thức tới VCK Asian Cup 2027 và trận gặp ĐT Malaysia ngày 31/3 sắp tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: ĐT Việt Nam ĐT Malaysia Đỗ Hoàng Hên Nguyễn Xuân Son
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đỗ Hoàng Hên tri ân Hà Nội FC trước ngày cùng ĐT Việt Nam đấu Malaysia

VOV.VN - Hướng tới cuộc tái đấu tại sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều có nhiều biến động về lực lượng so với trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi năm 2025.

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá