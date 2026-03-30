Xuân Son, Hoàng Hên tạo ra điều chưa từng có khi ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia

Trận đấu ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia mà cả hai đội đều có cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Hiện tại, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đang là 2 ngôi sao nổi bật trên hàng tấn công ĐT Việt Nam, còn danh sách ĐT Malaysia đang có 13/28 cái tên là những cầu thủ nhập tịch.

13 cầu thủ có gốc gác nước ngoài trong thành phần ĐT Malaysia sang Việt Nam lần này gồm: các hậu vệ Corbin Ong, Daniel Ting, Declan Lambert, Dion Cools, Dominic Tan, Junior Eldstal, Matthew Davies, các tiền vệ Endrick Dos Santos, Ryan Lambert, Nooa Laine, Sergio Aguero, Stuart Wilkin, và tiền đạo Paulo Josue.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng thử nghiệm các cầu thủ nhập tịch ở giai đoạn cuối thập niên 2000, nhưng chưa từng gọi cầu thủ nhập tịch nào để đối đầu với ĐT Malaysia.

Thời điểm trận lượt đi tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025, Nguyễn Xuân Son không thể cùng ĐT Việt Nam tới làm khách của ĐT Malaysia vì chấn thương, còn Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, ĐT Malaysia bắt đầu nhập tịch hàng loạt cầu thủ từ giữa thập niên 2010 và rất nhiều ngôi sao gốc nước ngoài của “Mãnh hổ” từng đối đầu với ĐT Việt Nam. Thực tế, phần lớn trong số 13 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia ở đợt tập trung này đều từng chạm trán ĐT Việt Nam.

Làn sóng nhập tịch đã khiến ĐT Malaysia phải nhận “trái đắng” khi vi phạm quy định trong việc sử dụng 7 cầu thủ gốc nước ngoài ở vòng loại Asian Cup 2027, sau đó bị AFC xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam (tỷ số gốc 4-0) và bị xử thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số gốc 2-0).

Sau án phạt này, ĐT Malaysia từ 15 điểm xuống chỉ còn 9 điểm trong khi ĐT Việt Nam từ 12 điểm lên thành 15 điểm. ĐT Việt Nam sớm giành vé chính thức tới VCK Asian Cup 2027 và trận gặp ĐT Malaysia ngày 31/3 sắp tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.