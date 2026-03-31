Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia: Bốn cầu thủ gốc nước ngoài đá chính?

Ngày 31/3/2026, ĐT Việt Nam có trận đấu với ĐT Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027.

Hoàng Hên sẽ tiếp tục đá chính cho ĐT Việt Nam? (Ảnh: Trần Tiến).

Dù trận đấu này không còn ý nghĩa quá nhiều về chuyên môn nhưng với tính chất của một cuộc so tài chính thức và sự ganh đua của hai đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á, HLV Kim Sang Sik dự kiến vẫn đưa ra sân đội hình rất mạnh.

Trong khung gỗ, Nguyễn Filip gần như sẽ được trao cơ hội sau khi đã nghỉ hoàn toàn ở màn so tài với ĐT Bangladesh cách đây ít ngày.

Với thói quen ít điều chỉnh ở hàng thủ, trừ trường hợp bắt buộc, HLV Kim Sang Sik có thể sẽ tiếp tục sử dụng Xuân Mạnh, Duy Mạnh ở hai trong ba vị trí trung vệ. Người còn lại cho vai trò lệch trái sẽ là Văn Hậu sau khi cầu thủ này đã trải qua trận đấu rất nỗ lực trước ĐT Bangladesh.

Hai hành lang biên sẽ là những cái tên Trương Tiến Anh và Cao Pendant Quang Vinh, những chân chạy cánh có phong độ tốt nhất của bóng đá Việt Nam lúc này.

Các cầu thủ ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ gồm Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức, hai sự lựa chọn gần như ưng ý nhất thời điểm hiện tại của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Trên hàng công, Xuân Son và Hoàng Hên gần như chắc chắn sẽ xuất phát từ đầu với sự hỗ trợ của Hai Long, gương mặt đang có phong độ tốt, đồng thời cũng rất có duyên trong các trận đấu của ĐT Việt Nam gần đây.

Như vậy, rất có thể ĐT Việt Nam sẽ có bốn cầu thủ có dòng máu nước ngoài đá chính là Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.