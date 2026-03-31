Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia: Bốn cầu thủ gốc nước ngoài đá chính?

Thứ Ba, 08:59, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia diễn ra lúc 19h ngày 31/3/2026.

Ngày 31/3/2026, ĐT Việt Nam có trận đấu với ĐT Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027.

Doi hinh du kien Dt viet nam vs Dt malaysia bon cau thu goc nuoc ngoai da chinh hinh anh 1
Hoàng Hên sẽ tiếp tục đá chính cho ĐT Việt Nam? (Ảnh: Trần Tiến). 

Dù trận đấu này không còn ý nghĩa quá nhiều về chuyên môn nhưng với tính chất của một cuộc so tài chính thức và sự ganh đua của hai đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á, HLV Kim Sang Sik dự kiến vẫn đưa ra sân đội hình rất mạnh.

Trong khung gỗ, Nguyễn Filip gần như sẽ được trao cơ hội sau khi đã nghỉ hoàn toàn ở màn so tài với ĐT Bangladesh cách đây ít ngày.

Với thói quen ít điều chỉnh ở hàng thủ, trừ trường hợp bắt buộc, HLV Kim Sang Sik có thể sẽ tiếp tục sử dụng Xuân Mạnh, Duy Mạnh ở hai trong ba vị trí trung vệ. Người còn lại cho vai trò lệch trái sẽ là Văn Hậu sau khi cầu thủ này đã trải qua trận đấu rất nỗ lực trước ĐT Bangladesh.

Doi hinh du kien Dt viet nam vs Dt malaysia bon cau thu goc nuoc ngoai da chinh hinh anh 2

Hai hành lang biên sẽ là những cái tên Trương Tiến Anh và Cao Pendant Quang Vinh, những chân chạy cánh có phong độ tốt nhất của bóng đá Việt Nam lúc này.

Các cầu thủ ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ gồm Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức, hai sự lựa chọn gần như ưng ý nhất thời điểm hiện tại của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Trên hàng công, Xuân Son và Hoàng Hên gần như chắc chắn sẽ xuất phát từ đầu với sự hỗ trợ của Hai Long, gương mặt đang có phong độ tốt, đồng thời cũng rất có duyên trong các trận đấu của ĐT Việt Nam gần đây.

Như vậy, rất có thể ĐT Việt Nam sẽ có bốn cầu thủ có dòng máu nước ngoài đá chính là Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ cùng ra sân thi đấu.

ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng dịp sinh nhật?
VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ là tâm điểm chú ý khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

Dàn cầu thủ Malaysia làm quen sân Thiên Trường, quyết "phá dớp" trước ĐT Việt Nam
VOV.VN - Các cầu thủ ĐT Malaysia thể hiện sự tập trung cao độ trong buổi tập làm quen với sân Thiên Trường và cho thấy sự nghiêm túc với mục tiêu "phá dớp" 12 năm không biết mùi chiến thắng trước ĐT Việt Nam.

