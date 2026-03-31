ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng dịp sinh nhật?

Thứ Ba, 06:00, 31/03/2026
VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ là tâm điểm chú ý khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

Ngày 10/6/2025, ĐT Việt Nam thua 0-4 khi tới làm khách của ĐT Malaysia trong trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, Nguyễn Xuân Son lập tức đăng tải story trên trang cá nhân với nội dung ngắn gọn: “31/3/2026”.

Thời điểm ấy, Nguyễn Xuân Son chưa bình phục chấn thương và phải ngồi nhà theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu qua TV. Đó cũng là lúc, ĐT Việt Nam gặp nhiều vấn đề về lực lượng và không bố trí tiền đạo thực thụ nào trong đội hình xuất phát tại sân Bukit Jalil.

Tưởng chừng trận lượt về trên sân nhà sẽ là nơi ĐT Việt Nam phải tạo nên chiến thắng không tưởng trước ĐT Malaysia để có thể giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Tuy nhiên, ĐT Malaysia đã vướng vào bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đúng quy định và phải lĩnh án phạt từ AFC.

Dù được AFC xử thắng 3-0 nhưng trải nghiệm thua 0-4 trước ĐT Malaysia vẫn là nỗi buồn với ĐT Việt Nam và người hâm mộ. (Ảnh: Hải Hoàng)

Việc bị AFC xử thua với cùng tỷ số 0-3 trước ĐT Việt Nam và ĐT Nepal (tỷ số gốc 0-2) khiến ĐT Malaysia mất 6 điểm trên bảng xếp hạng (từ 15 xuống 9 điểm) và hết cơ hội dự đấu trường châu lục. Trong khi đó, ĐT Việt Nam được cộng thêm 3 điểm (từ 12 thành 15 điểm) và sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Cuộc đọ sức trên sân Thiên Trường không còn tính chất quyết định tấm vé dự VCK Asian Cup 2027, nhưng lại trở thành cuộc đấu mang ý nghĩa danh dự đặc biệt với đôi bên.

Các thành viên ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều đã khẳng định quyết tâm sẽ chơi một trận máu lửa để khẳng định sự tự tôn của đội nhà trước khi vòng loại Asian Cup 2027 khép lại.

HLV Kim Sang Sik tuyên bố muốn ĐT Việt Nam thắng 2-0 trước ĐT Malaysia. HLV Peter Cklamovski khẳng định, ĐT Malaysia quyết đánh bại ĐT Việt Nam xua đi quên nỗi buồn mất vé Asian Cup.

Hậu vệ Dion Cools úp mở ĐT Malaysia đã phân tích kỹ ĐT Việt Nam và có sự chuẩn bị kỹ càng để chơi một trận thật hay. Đoàn Văn Hậu nhận định, trận đấu sẽ chặt chẽ và đội nào mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng.

Đoàn Văn Hậu và HLV Kim Sang Sik bày tỏ quyết tâm cùng ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia trên sân nhà. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong làn sóng “đấu khẩu” giữa đôi bên, Nguyễn Xuân Son trở thành cái tên đáng chú ý nhất khi đưa ra phát biểu rằng mình lấy lại 100% thể trạng và quyết tâm ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia ở Thiên Trường.

Phát ngôn của Nguyễn Xuân Son được đưa ra trong bối cảnh, tiền đạo này vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương.

Tiền đạo sinh năm 1997 mới ghi 1 bàn cho Nam Định tại V-League mùa này và vừa bỏ lỡ hàng loạt cơ hội khi ĐT Việt Nam thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Bangladesh hôm 26/3. Vấn đề cân nặng của Xuân Son cũng trở thành đề tài bàn tán, khi chân sút này trông “phát tướng” hơn trước và tỏ ra chậm chạp hơn trên sân cỏ.

Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể tạo ra những màn trình diễn đỉnh cao sau khi bình phục chấn thương. (Ảnh: Duy Đức)

Trận gặp ĐT Malaysia trở thành nơi Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ để xua tan những hòa nghi, đồng thời giúp tiền đạo này và ĐT Việt Nam trả lại “món nợ” cảm xúc đã vay trước đối thủ ở trận lượt đi.

Đặc biệt, cuộc tiếp đón ĐT Malaysia diễn ra trên sân Thiên Trường – nơi gắn liền với những màn tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son trong màu áo Nam Định và đúng vào dịp sinh nhật (ngày 30/3) của tiền đạo này.

Chưa kể, Nguyễn Xuân Son được chờ đợi sẽ cùng tân binh Đỗ Hoàng Hên tạo thành “cặp bài trùng” ăn ý trên hàng tấn công ĐT Việt Nam, giống như những gì bộ đôi này từng thể hiện khi thi đấu bên nhau tại Nam Định.

Theo lịch thi đấu, trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 31/3. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến cuộc đọ sức này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Hoàng Long/VOV.VN
Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam ở chuẩn bị bước vào trận đấu tại sân Thiên Trường có 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia trong quá khứ.

Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

Đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có ai từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia?

VOV.VN - Danh sách ĐT Việt Nam ở chuẩn bị bước vào trận đấu tại sân Thiên Trường có 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia trong quá khứ.

ĐT Malaysia quyết thắng ĐT Việt Nam để quên nỗi buồn mất vé Asian Cup

VOV.VN - HLV Peter Cklamovski khẳng định ĐT Malaysia quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường để xua đi nỗi thất vọng khi mất vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

ĐT Malaysia quyết thắng ĐT Việt Nam để quên nỗi buồn mất vé Asian Cup

ĐT Malaysia quyết thắng ĐT Việt Nam để quên nỗi buồn mất vé Asian Cup

VOV.VN - HLV Peter Cklamovski khẳng định ĐT Malaysia quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam trên sân Thiên Trường để xua đi nỗi thất vọng khi mất vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

