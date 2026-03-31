Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân

Thứ Ba, 07:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ cùng ra sân thi đấu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3 chứng kiến U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ cùng ra sân thi đấu. U23 Việt Nam sẽ có màn so tài với U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng giải CFA Team China ở Tây An (Trung Quốc) vào lúc 18h35 trong khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 vào lúc 19h.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 31 3 u23 va Dt viet nam ra san hinh anh 1
Ảnh: Dương Thuật. 

Với U23 Việt Nam, sau hai trận đấu đầu tiên chưa thắng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ quyết tâm có được thắng lợi trước U23 Trung Quốc để có lời chia tay đẹp với giải  CFA Team China ở Tây An (Trung Quốc). Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không đơn giản khi đội chủ nhà vẫn còn cơ hội vô địch nếu giành trọn ba điểm.

Trong khi đó với ĐT Việt Nam, trận gặp ĐT Malaysia đã không còn ý nghĩa về mặt chuyên môn khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chính thức có vé dự VCK Asian Cup 2027. Trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho một màn so tài thể hiện sự ganh đua quyết liệt giữa hai đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á.

Tin liên quan

Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc tại CFA Team China 2026
U23 Thái Lan rộng cửa vô địch CFA Team China 2026, U23 Việt Nam gặp khó
Kết quả bóng đá hôm nay 28/3: U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan
