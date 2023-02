Đội hình tiêu biểu vòng 1 V-League 2023: Ấn tượng Công an Hà Nội

Vòng 1 V-League 2023 kết thúc với điểm nhấn lớn nhất là việc CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng đậm 5-0 trước Bình Định. Ngoài ra, đa phần các cầu thủ ngoại của các đội bóng cũng đã thể hiện được năng lực ở vòng đấu này. Dưới đây là đội hình tiêu biểu của vòng đấu do Báo điện tử VOV bình chọn.



Ở vị trí thủ môn, Dương Quang Tuấn (Hà Tĩnh) đã chơi rất xuất sắc với ít nhất 2 pha cản phá mười mươi giúp đội bóng miền Trung cầm hòa HAGL 0-0. Các hậu vệ của vòng đấu lần lượt là Vũ Văn Thanh (Công an Hà Nội), Alemao (Đà Nẵng), Jan (Hà Tĩnh) và Đoàn Hải Quân (Binh Dương).

Ảnh: Hoài Thương.

Nếu như bộ đôi ngoại binh Alemao và Jan thể hiện sự chắc chắn giúp đội bóng của mình có được 1 điểm thì 2 hậu vệ cánh Văn Thanh, Hải Quân đều đã có những đóng góp tạo nên bàn thắng của Công an Hà Nội và Hải Phòng.



Hàng tiền vệ 3 người gồm có Marcao (Hà Nội FC). Trần Nam Hải (SLNA) và Hendrio (Nam Định). Nam Hải và Hendrio ghi bàn ngay trong ngày đầu tiên của mùa giải mới trong khi tân binh Marcao đã có màn ra mắt ấn tượng cùng đội ĐKVĐ V-League ở vị trí tiền vệ trụ.



3 cầu thủ trên hàng tấn công là Tsoumou (Công an Hà Nội), Rimario (Bình Dương) và Lâm Ti Phông (Thanh Hóa). Tsoumou ghi hat-trick giúp đại diện thủ đô thắng Bình Định 5-0, Rimario lập cú đúp trong trận hòa 2-2 của Bình Dương trên sân Hải Phòng còn Lâm Ti Phông ghi bàn quan trọng mang về chiến thắng 2-1 cho Thanh Hóa trước Khánh Hòa./.