中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2025/2026: Không thể cản Đình Bắc

Thứ Hai, 15:00, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của Đình Bắc với cú đúp vào lưới Nam Định.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Vòng 22 V-League 2025/2026 kết thúc với điểm nhấn là Đình Bắc tiếp tục nối dài mạch ghi bàn liên tiếp. Những pha lập công trong trận CLB CAHN thắng Nam Định đã là bàn thắng thứ 10 chỉ trong 6 trận gần nhất của cầu thủ này. 

Bên cạnh sự tỏa sáng của Đình Bắc, các nội binh cũng có vòng đấu ấn tượng. Do đó, không khó hiểu khi trong Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn có đến 8 cầu thủ nội. 

Ở vị trí thủ môn, Y Êli Niê (Thanh Hóa) có trận đấu xuất thần với ít nhất 4 pha cản phá để giúp đội bóng xứ Thanh thắng Hà Nội FC 1-0 trên sân nhà. 

Doi hinh tieu bieu vong 22 v-league 2025 2026 khong the can Dinh bac hinh anh 1
Đình Bắc ghi đến 10 bàn ở 6 trận gần đây.

Hàng hậu vệ 3 người gồm có: Quế Ngọc Hải (Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Phạm Lý Đức (PVF-CAND). Ngọc Hải có đường kiến tạo quan trọng trong trận Đà Nẵng thắng CLB TP.HCM 2-0, Bùi Tiến Dũng ghi cả 2 bàn ở trận Thể Công Viettel đánh bại Hà Tĩnh trong khi Lý Đức đóng góp 1 pha lập công ở trận PVF-CAND vượt qua HAGL. 

Các cầu thủ của tuyến tiền vệ tuần này là Fred Friday, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Raphael Utzig (CLB CA TP.HCM) và Trần Ngọc Sơn (Nam Định). 

Friday và Hoàng Đức là những người ghi bàn mang về thắng lợi của Ninh Bình trước Hải Phòng FC, Utzig cũng có một pha lập công trận CLB CA TP.HCM thắng SLNA còn Trần Ngọc Sơn sở hữu 1 bàn thắng, 1 kiến tạo dù Nam Định thua CLB CAHN. 

Doi hinh tieu bieu vong 22 v-league 2025 2026 khong the can Dinh bac hinh anh 2

Trên hàng công là 3 cái tên Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN), Lucao (Thể Công Viettel) và Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa). Đình Bắc và Ngọc Mỹ tiếp tục có những bàn thắng giúp đội bóng chủ quản có 3 điểm trong khi Lucao ở vòng đấu này sở hữu 2 đường kiến tạo. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời điểm sớm nhất để V-League 2025/2026 xác định nhà vô địch là khi nào?
Thời điểm sớm nhất để V-League 2025/2026 xác định nhà vô địch là khi nào?

VOV.VN - CAHN có thể sớm giành chức vô địch V-League 2025/2026 dù chưa thi đấu xong trận gặp Thanh Hóa vào ngày 17/5.

Thời điểm sớm nhất để V-League 2025/2026 xác định nhà vô địch là khi nào?

Thời điểm sớm nhất để V-League 2025/2026 xác định nhà vô địch là khi nào?

VOV.VN - CAHN có thể sớm giành chức vô địch V-League 2025/2026 dù chưa thi đấu xong trận gặp Thanh Hóa vào ngày 17/5.

Điều không tưởng xuất hiện trong ngày CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26
Điều không tưởng xuất hiện trong ngày CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26

VOV.VN - Chiến thắng ngược dòng 3-2 của CLB CAHN trước Nam Định ở vòng 22 V-League 2025/26 không chỉ gây sốt bởi diễn biến kịch tính ở cuộc đua vô địch, mà còn bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Gần 17.000 cổ động viên đã phủ kín sân vận động Hàng Đẫy, tiếp lửa cho màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa hai đội.

Điều không tưởng xuất hiện trong ngày CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26

Điều không tưởng xuất hiện trong ngày CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26

VOV.VN - Chiến thắng ngược dòng 3-2 của CLB CAHN trước Nam Định ở vòng 22 V-League 2025/26 không chỉ gây sốt bởi diễn biến kịch tính ở cuộc đua vô địch, mà còn bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Gần 17.000 cổ động viên đã phủ kín sân vận động Hàng Đẫy, tiếp lửa cho màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa hai đội.

Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League
Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League

VOV.VN - Đình Bắc đang thể hiện phong độ ghi bàn rất ấn tượng khi tiếp tục có cú đúp bàn thắng vào lưới Nam Định.

Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League

Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League

VOV.VN - Đình Bắc đang thể hiện phong độ ghi bàn rất ấn tượng khi tiếp tục có cú đúp bàn thắng vào lưới Nam Định.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế