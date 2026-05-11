Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2025/2026: Không thể cản Đình Bắc

Vòng 22 V-League 2025/2026 kết thúc với điểm nhấn là Đình Bắc tiếp tục nối dài mạch ghi bàn liên tiếp. Những pha lập công trong trận CLB CAHN thắng Nam Định đã là bàn thắng thứ 10 chỉ trong 6 trận gần nhất của cầu thủ này.

Bên cạnh sự tỏa sáng của Đình Bắc, các nội binh cũng có vòng đấu ấn tượng. Do đó, không khó hiểu khi trong Đội hình tiêu biểu vòng 22 V-League 2025/2026 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn có đến 8 cầu thủ nội.

Ở vị trí thủ môn, Y Êli Niê (Thanh Hóa) có trận đấu xuất thần với ít nhất 4 pha cản phá để giúp đội bóng xứ Thanh thắng Hà Nội FC 1-0 trên sân nhà.

Hàng hậu vệ 3 người gồm có: Quế Ngọc Hải (Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Phạm Lý Đức (PVF-CAND). Ngọc Hải có đường kiến tạo quan trọng trong trận Đà Nẵng thắng CLB TP.HCM 2-0, Bùi Tiến Dũng ghi cả 2 bàn ở trận Thể Công Viettel đánh bại Hà Tĩnh trong khi Lý Đức đóng góp 1 pha lập công ở trận PVF-CAND vượt qua HAGL.

Các cầu thủ của tuyến tiền vệ tuần này là Fred Friday, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Raphael Utzig (CLB CA TP.HCM) và Trần Ngọc Sơn (Nam Định).

Friday và Hoàng Đức là những người ghi bàn mang về thắng lợi của Ninh Bình trước Hải Phòng FC, Utzig cũng có một pha lập công trận CLB CA TP.HCM thắng SLNA còn Trần Ngọc Sơn sở hữu 1 bàn thắng, 1 kiến tạo dù Nam Định thua CLB CAHN.

Trên hàng công là 3 cái tên Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN), Lucao (Thể Công Viettel) và Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa). Đình Bắc và Ngọc Mỹ tiếp tục có những bàn thắng giúp đội bóng chủ quản có 3 điểm trong khi Lucao ở vòng đấu này sở hữu 2 đường kiến tạo.