Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League

Thứ Hai, 06:45, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đình Bắc đang thể hiện phong độ ghi bàn rất ấn tượng khi tiếp tục có cú đúp bàn thắng vào lưới Nam Định.

Danh sách vua phá lưới V League đang chứng kiến sự bứt phá rất nhanh của Đình Bắc trong thời gian gần đây. Sau khi có bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này trong trận gặp Đà Nẵng (4/4), Đình Bắc liên tục ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp.

ghi cu dup vao luoi nam Dinh, Dinh bac lot top 4 vua pha luoi v-league hinh anh 1
Đình Bắc ghi được 10 bàn trong 6 trận tại V-League (Ảnh: Như Đạt)

Cú đúp vào lưới Nam Định đánh dấu con số 10 bàn thắng chỉ sau 6 trận, hiệu số ghi bàn rất ấn tượng của Đình Bắc. Đồng thời với 10 bàn thắng, Đình Bắc đang nằm trong top 4 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League mùa này, ngang bằng với Tagueu (Hải Phòng).

Hai cầu thủ đang có số bàn thắng ghi được tại V-League nhiều hơn Đình Bắc là Alan (CAHN - 14 bàn) và Lucao (Thể Công Viettel – 11 bàn). Đình Bắc cũng là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League mùa này.

Các cầu thủ đang cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới nội với Đình Bắc lần lượt là Hoàng Hên (Hà Nội FC – 9 bàn), Hoàng Đức (Ninh Bình – 7 bàn) hay Việt Cường (TP.HCM - 6 bàn). Với việc V-League còn 4 vòng đấu, Đình Bắc hoàn toàn có thể nâng cao thành tích làm bàn để cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới với chính người đồng đội Alan.

Ở vòng đấu tiếp theo, CAHN sẽ tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà. Đây là cơ hội để Đình Bắc tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn, cũng như góp công giúp CAHN giành chiến thắng để lên ngôi vô địch V-League sớm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Tag: Đình Bắc CAHN V-League
Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: Arsenal có chiến thắng quan trọng

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 11/5: U17 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc

Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi

