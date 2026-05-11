中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời điểm sớm nhất để V-League 2025/2026 xác định nhà vô địch là khi nào?

Thứ Hai, 12:00, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CAHN có thể sớm giành chức vô địch V-League 2025/2026 dù chưa thi đấu xong trận gặp Thanh Hóa vào ngày 17/5.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

CAHN đã tiến sát chức vô địch V-League 2025/2026 sau chiến thắng 3-2 trong cuộc tiếp đón Nam Định ở vòng 22. Hiện tại, CAHN đang đứng đầu bảng với 57 điểm và hơn 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu nữa.

CAHN chắc chắn sẽ vô địch V-League 2025/2026 nếu giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa tại vòng 23 diễn ra lúc 19h15 ngày 17/5. Nhưng do Thể Công Viettel thi đấu sớm hơn nên CAHN có thể chạm tay vào danh hiệu ngay cả khi chưa thi đấu xong trận gặp Thanh Hóa.

thoi diem som nhat de v-league 2025 2026 xac dinh nha vo dich la khi nao hinh anh 1
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 22. (Ảnh: VPF)

Cụ thể, Thể Công Viettel sẽ tới làm khách của Nam Định lúc 18h00 ngày 17/5 và dự kiến trận đấu này sẽ khép lại vào khoảng 20h00 – thời điểm kết thúc hiệp 1 trận CAHN gặp Thanh Hóa. Nếu như, Thể Công Viettel không thắng Nam Định, CAHN sẽ vô địch V-League 2025/2026.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang có 46 điểm sau 22 trận tại V-League mùa này. Nếu toàn thắng cả 4 vòng đấu còn lại, đội bóng áo lính có thể đạt tối đa 58 điểm. Trong trường hợp hòa hoặc thua Nam Định thì Thể Công Viettel chỉ có thể đạt tối đa 55 hoặc 56 điểm nên chắc chắn không thể bắt kịp CAHN.

CLB CAHN.jpg

Điều không tưởng xuất hiện trong ngày CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26

VOV.VN - Chiến thắng ngược dòng 3-2 của CLB CAHN trước Nam Định ở vòng 22 V-League 2025/26 không chỉ gây sốt bởi diễn biến kịch tính ở cuộc đua vô địch, mà còn bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Gần 17.000 cổ động viên đã phủ kín sân vận động Hàng Đẫy, tiếp lửa cho màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa hai đội.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: V-League CAHN Thanh Hóa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League
Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League

VOV.VN - Đình Bắc đang thể hiện phong độ ghi bàn rất ấn tượng khi tiếp tục có cú đúp bàn thắng vào lưới Nam Định.

Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League

Ghi cú đúp vào lưới Nam Định, Đình Bắc lọt top 4 vua phá lưới V-League

VOV.VN - Đình Bắc đang thể hiện phong độ ghi bàn rất ấn tượng khi tiếp tục có cú đúp bàn thắng vào lưới Nam Định.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CAHN rất gần ngôi vô địch
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CAHN rất gần ngôi vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi CAHN đã tiến rất gần đến ngôi vô địch.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CAHN rất gần ngôi vô địch

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CAHN rất gần ngôi vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi CAHN đã tiến rất gần đến ngôi vô địch.

Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi
Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi

VOV.VN - Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi qua đó chạm một tay vào ngôi vương ở mùa giải năm nay.

Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi

Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi

VOV.VN - Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi qua đó chạm một tay vào ngôi vương ở mùa giải năm nay.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế