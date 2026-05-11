Thời điểm sớm nhất để V-League 2025/2026 xác định nhà vô địch là khi nào?

CAHN đã tiến sát chức vô địch V-League 2025/2026 sau chiến thắng 3-2 trong cuộc tiếp đón Nam Định ở vòng 22. Hiện tại, CAHN đang đứng đầu bảng với 57 điểm và hơn 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu nữa.

CAHN chắc chắn sẽ vô địch V-League 2025/2026 nếu giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa tại vòng 23 diễn ra lúc 19h15 ngày 17/5. Nhưng do Thể Công Viettel thi đấu sớm hơn nên CAHN có thể chạm tay vào danh hiệu ngay cả khi chưa thi đấu xong trận gặp Thanh Hóa.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 22.

Cụ thể, Thể Công Viettel sẽ tới làm khách của Nam Định lúc 18h00 ngày 17/5 và dự kiến trận đấu này sẽ khép lại vào khoảng 20h00 – thời điểm kết thúc hiệp 1 trận CAHN gặp Thanh Hóa. Nếu như, Thể Công Viettel không thắng Nam Định, CAHN sẽ vô địch V-League 2025/2026.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang có 46 điểm sau 22 trận tại V-League mùa này. Nếu toàn thắng cả 4 vòng đấu còn lại, đội bóng áo lính có thể đạt tối đa 58 điểm. Trong trường hợp hòa hoặc thua Nam Định thì Thể Công Viettel chỉ có thể đạt tối đa 55 hoặc 56 điểm nên chắc chắn không thể bắt kịp CAHN.