中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đối thủ của U17 Việt Nam gặp khó trước VCK U17 châu Á 2026

Chủ Nhật, 10:02, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối thủ của U17 Việt Nam, U17 Yemen gặp nhiều khó khăn trước VCK U17 châu Á 2026 khi không có được sự chuẩn bị tốt nhất và lực lượng cũng thiếu hụt nghiêm trọng.

Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam ở cùng bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

Doi thu cua u17 viet nam gap kho truoc vck u17 chau A 2026 hinh anh 1
U17 Yemen trong trận giao hữu với U17 Uzbekistan. (Ảnh: UFA). 

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia dự kiến với sự tham dự của 16 đội, được chia thành 4 bảng. Giải đấu này cũng được FIFA và AFC xét suất tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà Qatar. 2 đội nhất nhì mỗi bảng (giành vé vào tứ kết) sẽ đoạt vé đến World Cup. Trong trường hợp Qatar vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba tốt nhất sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.

Trong các đối thủ của U17 Việt Nam, U17 Yemen là đội được đánh giá ngang tài ngang sức nhất với thầy trò HLV Cristiano. Cơ hội để U17 Việt Nam có chiến thắng đang ngày càng cao khi U17 Yemen không có được sự chuẩn bị tốt nhất và lực  lượng cũng thiếu hụt nghiêm trọng.

Đội bóng này tập trung trong nước từ giữa tháng 4 trước khi di chuyển sang Saudi Arabia hôm 25/4. U17 Yemen có một số trận giao hữu với các đội địa phương nhưng kết quả cũng không tích cực. Trong trận giao hữu gần nhất khi tập trung tại Jeddah, U17 Yemen cũng để thua U17 Uzbekistan với tỷ số 1-2. 

Thêm vào đó, HLV trưởng của U17 Yemen đã kỳ vọng có thể bổ sung 6 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB trẻ ở Saudi Arabia nhưng cuối cùng đã không thành công. Đội bóng này sẽ phải tranh tài tại VCK U17 châu Á 2026 mà thiếu đi 6 gương mặt đáng chú ý nhất.

Theo lịch, trận U17 Việt Nam đấu U17 Yemen sẽ là trận mở màn của cả hai đội vào ngày 7/5.

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam rèn quân tại Jeddah: Sẵn sàng tranh tài ở U17 châu Á 2026
U17 Việt Nam rèn quân tại Jeddah: Sẵn sàng tranh tài ở U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia), khởi động chiến dịch chinh phục Vòng chung kết U17 châu Á 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen.

U17 Việt Nam rèn quân tại Jeddah: Sẵn sàng tranh tài ở U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam rèn quân tại Jeddah: Sẵn sàng tranh tài ở U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia), khởi động chiến dịch chinh phục Vòng chung kết U17 châu Á 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen.

Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026
Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026

VOV.VN - Cập nhật tin bóng đá 2-5, U17 Việt Nam đối đầu thử thách Yemen tại U17 châu Á 2026. Quang Hải trở thành nội binh đắt giá nhất V-League với giá 12 tỷ đồng, HLV Mourinho sắp tái hợp Real Madrid?

Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026

Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026

VOV.VN - Cập nhật tin bóng đá 2-5, U17 Việt Nam đối đầu thử thách Yemen tại U17 châu Á 2026. Quang Hải trở thành nội binh đắt giá nhất V-League với giá 12 tỷ đồng, HLV Mourinho sắp tái hợp Real Madrid?

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á, nơi thầy trò HLV Roland đặt mục tiêu giành vé đi World Cup.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á, nơi thầy trò HLV Roland đặt mục tiêu giành vé đi World Cup.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế