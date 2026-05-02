Lịch thi đấu U17 Việt Nam ở U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam sẽ đối mặt với những thử thách lớn khi rơi vào bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh khốc liệt bởi cả 3 đối thủ đều sở hữu kinh nghiệm dày dặn và nền tảng thể lực ấn tượng.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026.

Trong đó, U17 Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch nhờ hệ thống đào tạo trẻ ổn định. U17 UAE cũng cho thấy sự đáng gờm sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá trẻ. Trong khi đó, U17 Yemen luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi tranh chấp quyết liệt và cường độ cao.

Cơ hội lịch sử tới U17 World Cup 2026

Theo thể thức thi đấu, 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết (bao gồm các đội xếp nhất và nhì mỗi bảng) sẽ chính thức giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Do đó, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều mang tính chất như một trận chung kết đối với U17 Việt Nam.

Người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào thầy trò HLV Roland. Trước khi hành quân tới giải châu lục, U17 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn với thành tích toàn thắng tại vòng loại và xuất sắc lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Sự hưng phấn và phong độ cao là điểm tựa để các cầu thủ trẻ tự tin cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn châu Á.