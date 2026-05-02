  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

Thứ Bảy, 15:30, 02/05/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á, nơi thầy trò HLV Roland đặt mục tiêu giành vé đi World Cup.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam ở U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam sẽ đối mặt với những thử thách lớn khi rơi vào bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh khốc liệt bởi cả 3 đối thủ đều sở hữu kinh nghiệm dày dặn và nền tảng thể lực ấn tượng.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026.

Trong đó, U17 Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch nhờ hệ thống đào tạo trẻ ổn định. U17 UAE cũng cho thấy sự đáng gờm sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá trẻ. Trong khi đó, U17 Yemen luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi tranh chấp quyết liệt và cường độ cao.

Cơ hội lịch sử tới U17 World Cup 2026

Theo thể thức thi đấu, 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết (bao gồm các đội xếp nhất và nhì mỗi bảng) sẽ chính thức giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Do đó, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều mang tính chất như một trận chung kết đối với U17 Việt Nam.

Người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào thầy trò HLV Roland. Trước khi hành quân tới giải châu lục, U17 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn với thành tích toàn thắng tại vòng loại và xuất sắc lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Sự hưng phấn và phong độ cao là điểm tựa để các cầu thủ trẻ tự tin cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn châu Á.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: lịch thi đấu U17 Việt Nam VCK U17 châu Á 2026 U17 Hàn Quốc U17 Việt Nam vs U17 UAE U17 Việt Nam vs U17 Yemen
Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thử thách lớn tại VCK U17 châu Á 2026
VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu của U17 Việt Nam vs u17 Yemen trước màn so tài tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

HLV U17 nữ Việt Nam gửi thông điệp ý nghĩa trước trận gặp U17 nữ Trung Quốc
VOV.VN - Sau trận hòa 2-2 kịch tính với U17 nữ Thái Lan, HLV Okiyama Masahiko lên tiếng kêu gọi khán giả tới sân cổ vũ cho U17 nữ Việt Nam ở trận đấu tiếp theo gặp U17 nữ Trung Quốc.

U17 Việt Nam đóng quân ở nơi gắn liền với kỷ niệm đẹp của U23 Việt Nam
VOV.VN - U17 Việt Nam đặt chân tới Saudi Arabia sau hành trình kéo dài 12 tiếng đồng hồ, chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho VCK U17 châu Á 2026.

