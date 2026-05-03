U17 Việt Nam rèn quân tại Jeddah: Sẵn sàng tranh tài ở U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam thích nghi nhanh với điều kiện tại Saudi Arabia

Sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục, các học trò của HLV Cristiano Roland tỏ ra vô cùng hưng phấn khi trở lại sân cỏ. Ban huấn luyện đánh giá cao chất lượng mặt sân tập tại Jeddah, điều này giúp đội tuyển dễ dàng triển khai các giáo án chuyên môn. Dù thời tiết vùng sa mạc có nắng, nhưng nhiệt độ dao động từ 26 đến 32°C cùng gió nhẹ vào buổi chiều tối đã giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với môi trường thi đấu mới.

U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân U17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland chia sẻ: “Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các em bắt nhịp lại với cường độ thi đấu sau hành trình di chuyển dài. Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi hiểu rằng VCK châu Á là cấp độ rất cao, vì vậy mọi khâu chuẩn bị đều phải đạt mức 100% phong độ”.

U17 Việt Nam chỉnh đòn tấn công, gia cố hàng phòng ngự

Trong buổi tập đầu tiên, Ban huấn luyện tập trung củng cố các mảng miếng chiến thuật trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng và khả năng bọc lót trong phòng ngự. Đặc biệt, HLV Roland dành nhiều thời gian để rèn giũa hiệu quả dứt điểm cho các tiền đạo – vấn đề mà ông cho rằng cần phải cải thiện triệt để trước khi giải đấu khởi tranh.

“Chúng tôi vẫn cần điều chỉnh các chuyển động chiến thuật. Điều tích cực là các cầu thủ đều nhận thức rõ những điểm yếu cần khắc phục và đang nỗ lực hoàn thiện qua từng buổi tập” - chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

Nhắc lại kịch bản đáng tiếc tại VCK U17 châu Á 2025, HLV Roland nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung tuyệt đối. Ông cho rằng lứa cầu thủ hiện tại sở hữu khả năng tấn công rất tốt, nhưng sự cân bằng giữa các tuyến mới là yếu tố then chốt để giành chiến thắng.

“Ở giải đấu trước, ba trận hòa đã khiến chúng tôi không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn: không được lãng phí bất kỳ cơ hội nào trên sân. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để chắc chắn ghi tên mình vào vòng tứ kết”- ông khẳng định.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân đầy kịch tính với U17 Yemen vào ngày 7/5. Đây được coi là trận cầu bản lề quyết định tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Roland tại bảng C.