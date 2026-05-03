中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam rèn quân tại Jeddah: Sẵn sàng tranh tài ở U17 châu Á 2026

Chủ Nhật, 05:45, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia), khởi động chiến dịch chinh phục Vòng chung kết U17 châu Á 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen.

U17 Việt Nam thích nghi nhanh với điều kiện tại Saudi Arabia

Sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục, các học trò của HLV Cristiano Roland tỏ ra vô cùng hưng phấn khi trở lại sân cỏ. Ban huấn luyện đánh giá cao chất lượng mặt sân tập tại Jeddah, điều này giúp đội tuyển dễ dàng triển khai các giáo án chuyên môn. Dù thời tiết vùng sa mạc có nắng, nhưng nhiệt độ dao động từ 26 đến 32°C cùng gió nhẹ vào buổi chiều tối đã giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với môi trường thi đấu mới.

u17 viet nam ren quan tai jeddah san sang tranh tai o u17 chau A 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân U17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland chia sẻ: “Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các em bắt nhịp lại với cường độ thi đấu sau hành trình di chuyển dài. Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi hiểu rằng VCK châu Á là cấp độ rất cao, vì vậy mọi khâu chuẩn bị đều phải đạt mức 100% phong độ”.

U17 Việt Nam chỉnh đòn tấn công, gia cố hàng phòng ngự

Trong buổi tập đầu tiên, Ban huấn luyện tập trung củng cố các mảng miếng chiến thuật trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng và khả năng bọc lót trong phòng ngự. Đặc biệt, HLV Roland dành nhiều thời gian để rèn giũa hiệu quả dứt điểm cho các tiền đạo – vấn đề mà ông cho rằng cần phải cải thiện triệt để trước khi giải đấu khởi tranh.

“Chúng tôi vẫn cần điều chỉnh các chuyển động chiến thuật. Điều tích cực là các cầu thủ đều nhận thức rõ những điểm yếu cần khắc phục và đang nỗ lực hoàn thiện qua từng buổi tập” - chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

Nhắc lại kịch bản đáng tiếc tại VCK U17 châu Á 2025, HLV Roland nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung tuyệt đối. Ông cho rằng lứa cầu thủ hiện tại sở hữu khả năng tấn công rất tốt, nhưng sự cân bằng giữa các tuyến mới là yếu tố then chốt để giành chiến thắng.

“Ở giải đấu trước, ba trận hòa đã khiến chúng tôi không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn: không được lãng phí bất kỳ cơ hội nào trên sân. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để chắc chắn ghi tên mình vào vòng tứ kết”- ông khẳng định.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân đầy kịch tính với U17 Yemen vào ngày 7/5. Đây được coi là trận cầu bản lề quyết định tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Roland tại bảng C.

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen VCK U17 châu Á 2026 HLV Cristiano Roland
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026
Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026

VOV.VN - Cập nhật tin bóng đá 2-5, U17 Việt Nam đối đầu thử thách Yemen tại U17 châu Á 2026. Quang Hải trở thành nội binh đắt giá nhất V-League với giá 12 tỷ đồng, HLV Mourinho sắp tái hợp Real Madrid?

Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026

Tin bóng đá 2-5: U17 Việt Nam gặp thử thách ngay trận ra quân U17 châu Á 2026

VOV.VN - Cập nhật tin bóng đá 2-5, U17 Việt Nam đối đầu thử thách Yemen tại U17 châu Á 2026. Quang Hải trở thành nội binh đắt giá nhất V-League với giá 12 tỷ đồng, HLV Mourinho sắp tái hợp Real Madrid?

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á, nơi thầy trò HLV Roland đặt mục tiêu giành vé đi World Cup.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á, nơi thầy trò HLV Roland đặt mục tiêu giành vé đi World Cup.

Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thử thách lớn tại VCK U17 châu Á 2026
Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thử thách lớn tại VCK U17 châu Á 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu của U17 Việt Nam vs u17 Yemen trước màn so tài tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thử thách lớn tại VCK U17 châu Á 2026

Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thử thách lớn tại VCK U17 châu Á 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu của U17 Việt Nam vs u17 Yemen trước màn so tài tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế