Đội tuyển Nhật Bản muốn viết lại lịch sử trước Brazil

Nhật Bản sẽ đối đầu với Brazil ở vòng knock-out World Cup 2026 vào lúc 0h ngày 30/6. Đây là thử thách lớn với đại diện châu Á, khi Brazil là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.

Tháng 10/2025, Nhật Bản đã đánh bại Brazil với tỉ số 3-2 trong trận giao hữu quốc tế. Đó cũng là chiến thắng duy nhất của “Samurai Xanh” trong lịch sử trước Brazil. Trước đó, đội bóng này hòa 2 và thua tới 11 trận.

Chia sẻ với truyền thông khi được hỏi về sức mạnh của Nhật Bản, tiền đạo trẻ Rayan, người không góp mặt ở trận giao hữu tháng 10/2025 cho biết: “Tôi chưa biết ai là cầu thủ xuất sắc nhất của Nhật Bản và cần xem lại video để phân tích. Brazil biết Nhật Bản rất mạnh và chúng tôi phải nỗ lực hết mình mới có thể chiến thắng”.

HLV Moriyasu muốn viết lại lịch sử trước Brazil (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, Nhật Bản đang tổn thất lực lượng khi Takefusa Kubo – người được mệnh danh là “Messi Nhật Bản” – phải chia tay giải đấu do rách sụn chêm ở trận mở màn gặp Hà Lan. Dù vậy, huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn sở hữu những quân bài nguy hiểm, đặc biệt là Ayase Ueda.

Chia sẻ với truyền thông trước trận Brazil vs Nhật Bản, HLV Moriyasu cho biết: “Nhiều người đánh giá Nhật Bản thấp hơn, chúng tôi sẽ chơi với tâm thế đó. Chúng tôi tôn trọng Brazil, nhưng giống như trận thắng năm ngoái, chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử”.

Bên kia chiến tuyến, Brazil tiến vào vòng loại trực tiếp với ngôi đầu bảng C. Bộ đôi Vinicius Junior (4 bàn) và Matheus Cunha (3 bàn) đang gánh vác hoàn hảo hàng công, khỏa lấp sự vắng mặt của Neymar - người vừa mới trở lại 15 phút trong trận gặp Scotland sau chấn thương bắp chân. Nhật Bản vốn là đối thủ ưa thích của Neymar khi anh từng ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển vào lưới đội bóng này năm 2013 và ghi cú poker (4 bàn) một năm sau đó.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, Chúng tôi cần luân chuyển bóng nhanh hơn. Toàn đội đã tiến bộ rất nhiều, nhưng kể từ vòng loại trực tiếp này, Brazil phải thể hiện bản lĩnh kiên cường nhất”.

Trận đấu Brazil vs Nhật Bản vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brazil vs Nhật Bản World Cup 2026 VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brazil vs Nhật Bản thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 30/6.