English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định Brazil vs Nhật Bản vòng 32 đội World Cup 2026: Samurai Xanh lập kỷ lục?

Thứ Hai, 06:00, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Brazil vs Nhật Bản vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam.

Vào lúc 0h ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa 2 đội Brazil và Nhật Bản trên sân vận động NRG ở Houston, Mỹ. 

nhan dinh brazil vs nhat ban vong 32 doi world cup 2026 samurai xanh lap ky luc hinh anh 1

Để có mặt ở trận đấu này, ĐT Brazil đã kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng C cùng thành tích bất bại. Thầy trò HLV Ancelotti có 2 trận thắng, 1 trận hòa, có được 7 điểm. Đại diện Nam Mỹ ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. 

Trong khi đó, ĐT Nhật Bản cũng có được thành tích bất bại sau vòng bảng. Thầy trò HLV Moriyasu có 1 trận thắng, 2 trận hòa, giành ngôi nhì bảng F với 5 điểm có được. Đại diện châu Á ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần ở các trận đã qua. 

Với các CĐV Việt Nam, màn so tài Nhật Bản vs Brazil chính là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 32 đội của World Cup năm nay. Nếu như Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup thì Nhật Bản luôn là đại diện ưu tú nhất của châu Á. 

nhan dinh brazil vs nhat ban vong 32 doi world cup 2026 samurai xanh lap ky luc hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Nhật Bản gặp bất lợi về ngày nghỉ khi thi đấu xong vòng bảng muộn hơn đối thủ 1 ngày. Tuy nhiên, Samurai Xanh lại phải di chuyển ít hơn đối thủ khoảng 1 giờ bay nên những điều kiện khách quan của 2 đội trước trận là gần như không có nhiều khác biệt. 

Nếu nhìn vào tên tuổi của các cầu thủ, Brazil rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Đội bóng của Carlo Ancelotti sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng, đặc biệt là Vinicius hay Matheus Cunha. 

Nhưng World Cup không chỉ là sân khấu của những cá nhân xuất chúng, ĐT Nhật Bản đến với World Cup năm nay trong tình thế gặp quá nhiều khó khăn do chấn thương của các trụ cột nhưng thầy trò HLV Moriyasu vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng bằng sự linh hoạt và đồng đều ở đẳng cấp cao của các cầu thủ. 

nhan dinh brazil vs nhat ban vong 32 doi world cup 2026 samurai xanh lap ky luc hinh anh 3
Ảnh: Reuters. 

Đẳng cấp và chiều sâu lực lượng vẫn giúp Brazil được đánh giá cao hơn. Song trước một Nhật Bản ngày càng hoàn thiện về tổ chức, kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái, đội quân của Carletto khó có thể tạo nên một chiến thắng dễ dàng.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ có những diễn biến cân bằng và ĐT Nhật Bản hoàn toàn có thể tự tin khi họ đã từng thắng chính Brazil 3-2 trong trận giao hữu cách đây chưa lâu. 

Với ĐT Nhật Bản, chiến thắng trước Brazil ở trận đấu tới sẽ giúp họ thiết lập nên cột mốc lịch sử với trận thắng đầu tiên ở một vòng knock-out World Cup. Đó sẽ là điều mà Kamada cùng các đồng đội khát khao đạt được. 

Trận đấu Brazil vs Nhật Bản vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản
Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản

VOV.VN - Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026, trong đó đáng chú ý có cặp đấu giữa hai đội Brazil và Nhật Bản.

Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản

Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản

VOV.VN - Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026, trong đó đáng chú ý có cặp đấu giữa hai đội Brazil và Nhật Bản.

Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil
Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil

VOV.VN - Neymar cân bằng kỷ lục của những huyền thoại Djalma Santos, Cafu và Pelé khi ra sân ở trận thắng 3-0 của Brazil trước Scotland tại vòng bảng World Cup 2026.

Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil

Neymar sánh ngang Pele sau trận Scotland 0-3 Brazil

VOV.VN - Neymar cân bằng kỷ lục của những huyền thoại Djalma Santos, Cafu và Pelé khi ra sân ở trận thắng 3-0 của Brazil trước Scotland tại vòng bảng World Cup 2026.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Neymar tái xuất, Brazil thắng đậm Scotland
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Neymar tái xuất, Brazil thắng đậm Scotland

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Brazil thắng Scotland 3-0 khi Neymar trở lại thi đấu ở lượt trận cuối bảng C.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Neymar tái xuất, Brazil thắng đậm Scotland

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Neymar tái xuất, Brazil thắng đậm Scotland

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Brazil thắng Scotland 3-0 khi Neymar trở lại thi đấu ở lượt trận cuối bảng C.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Scotland vs Brazil thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 05h00 ngày 25/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Scotland vs Brazil thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 05h00 ngày 25/6.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6, Brazil và Hàn Quốc gặp đối thủ dễ thở.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6, Brazil và Hàn Quốc gặp đối thủ dễ thở.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế