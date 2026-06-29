Nhận định Brazil vs Nhật Bản vòng 32 đội World Cup 2026: Samurai Xanh lập kỷ lục?

Vào lúc 0h ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa 2 đội Brazil và Nhật Bản trên sân vận động NRG ở Houston, Mỹ.

Để có mặt ở trận đấu này, ĐT Brazil đã kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng C cùng thành tích bất bại. Thầy trò HLV Ancelotti có 2 trận thắng, 1 trận hòa, có được 7 điểm. Đại diện Nam Mỹ ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn.

Trong khi đó, ĐT Nhật Bản cũng có được thành tích bất bại sau vòng bảng. Thầy trò HLV Moriyasu có 1 trận thắng, 2 trận hòa, giành ngôi nhì bảng F với 5 điểm có được. Đại diện châu Á ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần ở các trận đã qua.

Với các CĐV Việt Nam, màn so tài Nhật Bản vs Brazil chính là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 32 đội của World Cup năm nay. Nếu như Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup thì Nhật Bản luôn là đại diện ưu tú nhất của châu Á.

Ảnh: Reuters

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, ĐT Nhật Bản gặp bất lợi về ngày nghỉ khi thi đấu xong vòng bảng muộn hơn đối thủ 1 ngày. Tuy nhiên, Samurai Xanh lại phải di chuyển ít hơn đối thủ khoảng 1 giờ bay nên những điều kiện khách quan của 2 đội trước trận là gần như không có nhiều khác biệt.

Nếu nhìn vào tên tuổi của các cầu thủ, Brazil rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Đội bóng của Carlo Ancelotti sở hữu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng, đặc biệt là Vinicius hay Matheus Cunha.

Nhưng World Cup không chỉ là sân khấu của những cá nhân xuất chúng, ĐT Nhật Bản đến với World Cup năm nay trong tình thế gặp quá nhiều khó khăn do chấn thương của các trụ cột nhưng thầy trò HLV Moriyasu vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng bằng sự linh hoạt và đồng đều ở đẳng cấp cao của các cầu thủ.

Ảnh: Reuters.

Đẳng cấp và chiều sâu lực lượng vẫn giúp Brazil được đánh giá cao hơn. Song trước một Nhật Bản ngày càng hoàn thiện về tổ chức, kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái, đội quân của Carletto khó có thể tạo nên một chiến thắng dễ dàng.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ có những diễn biến cân bằng và ĐT Nhật Bản hoàn toàn có thể tự tin khi họ đã từng thắng chính Brazil 3-2 trong trận giao hữu cách đây chưa lâu.

Với ĐT Nhật Bản, chiến thắng trước Brazil ở trận đấu tới sẽ giúp họ thiết lập nên cột mốc lịch sử với trận thắng đầu tiên ở một vòng knock-out World Cup. Đó sẽ là điều mà Kamada cùng các đồng đội khát khao đạt được.

Trận đấu Brazil vs Nhật Bản vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.