ĐT Futsal Việt Nam khởi đầu hành trình săn chức vô địch Đông Nam Á

ĐT Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Trước ngày khởi hành, HLV Diego Giustozzi đã rút gọn danh sách ĐT Futsal Việt Nam xuống còn 15 cầu thủ. Theo kế hoạch, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá, lựa chọn và chốt danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ vào thời điểm một ngày trước trận ra quân gặp ĐT Futsal Myanmar.

Tại giải đấu năm nay, ĐT Futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Myanmar, Timor-Leste và chủ nhà Thái Lan. Trong đó, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất của bảng đấu, đồng thời là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Để chuẩn bị cho giải đấu, ĐT Futsal Việt Nam đã hội quân từ ngày 16/3 tại TP.HCM, triển khai chương trình tập luyện với trọng tâm nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật và rà soát lực lượng. HLV Diego Giustozzi cho biết ban huấn luyện đang từng bước trẻ hóa lực lượng, hướng tới các mục tiêu dài hạn của Futsal Việt Nam.

“Chúng tôi phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ví dụ như Thạc Hiếu, cậu ấy đã thi đấu tốt trong màu áo U19 Quốc gia. Chúng tôi có khoảng 2 năm để chuẩn bị cho giải châu Á 2028 với mục tiêu quan trọng là giành vé dự World Cup. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để các cầu thủ trẻ từng bước được thử sức và rèn giũa trong môi trường ĐT Futsal Việt Nam” - HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Ảnh: VFF