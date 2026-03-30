ĐT Futsal Việt Nam khởi đầu hành trình săn chức vô địch Đông Nam Á

Thứ Hai, 16:39, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/3, ĐT Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 12/4 tại Nonthaburi.

Dt futsal viet nam khoi dau hanh trinh san chuc vo dich Dong nam A hinh anh 1
ĐT Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự giải Futsal Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Trước ngày khởi hành, HLV Diego Giustozzi đã rút gọn danh sách ĐT Futsal Việt Nam xuống còn 15 cầu thủ. Theo kế hoạch, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá, lựa chọn và chốt danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ vào thời điểm một ngày trước trận ra quân gặp ĐT Futsal Myanmar.

Tại giải đấu năm nay, ĐT Futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Myanmar, Timor-Leste và chủ nhà Thái Lan. Trong đó, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất của bảng đấu, đồng thời là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Để chuẩn bị cho giải đấu, ĐT Futsal Việt Nam đã hội quân từ ngày 16/3 tại TP.HCM, triển khai chương trình tập luyện với trọng tâm nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật và rà soát lực lượng. HLV Diego Giustozzi cho biết ban huấn luyện đang từng bước trẻ hóa lực lượng, hướng tới các mục tiêu dài hạn của Futsal Việt Nam.

“Chúng tôi phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ví dụ như Thạc Hiếu, cậu ấy đã thi đấu tốt trong màu áo U19 Quốc gia. Chúng tôi có khoảng 2 năm để chuẩn bị cho giải châu Á 2028 với mục tiêu quan trọng là giành vé dự World Cup. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để các cầu thủ trẻ từng bước được thử sức và rèn giũa trong môi trường ĐT Futsal Việt Nam” - HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Dt futsal viet nam khoi dau hanh trinh san chuc vo dich Dong nam A hinh anh 2
Ảnh: VFF
Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

Lý do đại diện bóng đá Việt Nam dừng bước sớm ở Cúp C1 châu Á
Lý do đại diện bóng đá Việt Nam dừng bước sớm ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM dừng bước ở tứ kết AFC Champions League nữ 2025/26 sau thất bại 0-3 trước Naegohyang trong trận đấu diễn ra dưới cái nắng thiêu đốt.

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam
Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

AFF thay đổi lịch thi đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026 vì Campuchia rút lui
AFF thay đổi lịch thi đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026 vì Campuchia rút lui

VOV.VN - LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thông báo điều chỉnh lịch thi đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau khi ĐT Futsal Campuchia rút lui.

