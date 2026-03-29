Lý do đại diện bóng đá Việt Nam dừng bước sớm ở Cúp C1 châu Á

Đại diện Triều Tiên sớm kiểm soát thế trận, ghi 3 bàn và thể hiện sự vượt trội rõ rệt về thể lực lẫn tốc độ so với TP.HCM. Phát biểu sau trận, HLV Đoàn Thị Kim Chi cho biết nhiệt độ lên tới 38 độ tại Lào ảnh hưởng nặng đến thể lực cầu thủ, nhất là với một đội hình nhiều người lớn tuổi. Việc thiếu vắng loạt trụ cột vì chấn thương cùng lịch thi đấu dày đặc cũng khiến lối chơi tập thể thiếu gắn kết.

CLB nữ TP.HCM dừng bước ở tứ kết AFC Champions League nữ 2025/26 sau thất bại 0-3 trước Naegohyang.

Bà Kim Chi nhìn nhận TP.HCM thi đấu đúng đấu pháp trong hiệp 1, song để mất tập trung ở những phút cuối hiệp. Sang hiệp 2, khi buộc phải dâng cao đội hình, đội càng lộ bất lợi trong các pha tranh chấp trước đối thủ thể lực vượt trội.

Sau khi dừng bước ở đấu trường châu lục, CLB nữ TP.HCM nghỉ ngắn ngày rồi bước vào chuẩn bị cho Cúp Quốc gia nữ - giải đấu được dự báo cạnh tranh gay gắt mùa này.