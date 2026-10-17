Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/10, V-League, giải hạng Nhất và những giải đấu CLB quốc gia sẽ tiếp tục diễn ra sôi động.

Tại V-League, 3 trận đấu được tổ chức hôm nay trong khuôn khổ vòng 4 là Thanh Hóa gặp Nam Định lúc 17h, Đà Nẵng đấu Hải Phòng FC lúc 18h và Hà Tĩnh chạm trán SLNA cũng vào lúc 18h.

Ảnh: VPF.

Nếu đánh bại Hà Tĩnh trong trận derby Bắc Trung Bộ, SLNA sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 10 điểm.

Ở vòng 3 giải hạng Nhất, 3 trận đấu được diễn ra trong hôm nay là: Lâm Đồng đấu Đại học Văn Hiến ở khung 15h30, Cần Thơ gặp Phú Thọ lúc 17h và CAND chạm trán Hưng Yên lúc 18h.

Trong đó, trận CAND so tài Hưng Yên được đánh giá là trận cầu tâm điểm của vòng đấu khi đây là 2 CLB có tham vọng lớn trong cuộc đua thăng hạng lên V-League mùa giải 2027/2028.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/10, vòng loại giải U16 Quốc gia diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng 7 giữa Hà Nội FC và CLB CAHN vào lúc 15h.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn